Заявка на проведение 4 ноября "Русского марша" отклонена

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Столичные власти отклонили заявку на проведение "Русского марша", запланированного на 4 ноября в Люблино. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника.

Причиной такого решения стало то, что организатор акции Дмитрий Демушкин имеет ограничения согласно федеральному закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

"В данном случае мы не смогли согласовать данное публичное мероприятие ввиду того, что Демушкин имеет ограничения в соответствии с 54 федеральным законом по предоставлению интересов в качестве организатора. Поэтому ему не согласовано", – сказал Олейник.

Федеральный закон №54 ограничивает для ряда лиц возможность выступать в роли организатора публичного мероприятия.

Сейчас мэрия рассматривает ряд других заявок на проведение мероприятия, которые предполагают различные маршруты. Отметим, что по итогам прошлогоднего "марша" Следственный комитет РФ возбудил дело о разжигании ненависти и вражды.