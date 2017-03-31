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31 марта 2017, 14:54

Мэр Москвы

За 6 лет число хирургических операций в Москве выросло на 30%

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сергей Собянин и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова открыли 31 марта операционный блок в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Плановый операционный блок в НИИ им. Склифосовского был создан в 1984 году. В 2013–2017 годах была проведена полномасштабная реконструкция планового операционного блока, включавшая перепланировку помещений, установку систем искусственного климата, а также переоснащение медицинским оборудованием.

В результате ремонта был создан современный операционный блок на 9 операционных залов со всеми необходимыми вспомогательными помещениями.

Развитие хирургии является одним из главных приоритетов программы "Столичное здравоохранение". Начиная с 2011 года, московские больницы и поликлиники получили 25 тысяч единиц современного хирургического оборудования, идет ремонт операционных. Кроме того, создан специальный Симуляционный центр, в котором врачи обучаются проведению новых видов хирургических вмешательств.

В результате, Количество хирур­гических операций, выполненных в городских больницах, выросло на 30 процентов. Одновременно с этим значительно сократились очереди на плановое хирургическое лечение. В связи с появлением нового оборудования операции стали эффективнее и безопаснее для пациентов.

мэр Москвы здравоохранение Вероника Скворцова хирургия операции медицина Сергей Собянин

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