За 6 лет число хирургических операций в Москве выросло на 30%

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сергей Собянин и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова открыли 31 марта операционный блок в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Плановый операционный блок в НИИ им. Склифосовского был создан в 1984 году. В 2013–2017 годах была проведена полномасштабная реконструкция планового операционного блока, включавшая перепланировку помещений, установку систем искусственного климата, а также переоснащение медицинским оборудованием.

В результате ремонта был создан современный операционный блок на 9 операционных залов со всеми необходимыми вспомогательными помещениями.