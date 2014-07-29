Реконструкция Маросейки вдохнет новую жизнь в старую Москву - Собянин

На Маросейке и Покровке в порядок приведут 100 фасадов домов - Собянин

Создание пешеходной зоны на Маросейке вдохнет новую жизнь в этот почти нетронутый уголок старой Москвы, заявил в ходе осмотра работ по благоустройству улиц Маросейка и Покровка Сергей Собянин.

"Мы находимся на одной из древнейших улиц Москвы. В XVII веке здесь останавливались гости из Малороссии, было российское подворье. Сейчас проводится коренная реконструкция этой древнейшей улицы, которая, к сожалению, пришла в не совсем красивое состояние, было очень много машин, запущенные фасады, плохое освещение, плохое благоустройство", - отметил мэр Москвы.

По его словам, обновленные пешеходные зоны планируется открыть уже в августе 2014 года. "Надеюсь, что эта улица будет одной из красивейших и комфортных для горожан. По сути дела от Никольской, от Красной площади можно по новой площади и Маросейке пройти до Садового кольца. Организуется достаточно большой пешеходный маршрут", - сказал Сергей Собянин.

Отметим, что в ходе благоустройства ширина проезжей части на улицах сократится с 3-4 полос шириной 2,25 - 4 метра до 2-3 полос шириной 3 - 3,5 метра. Кроме того, вдоль тротуаров установят скамейки, фонари, новые урны и пепельницы, а также посадят липы в специальных контейнерах. Для удобства автомобилистов на Маросейке и Покровке обустроят 69 машино-мест.

"Москва в цифрах": Покровка и Маросейка станут пешеходными

На реконструируемых улицах также обновят фасады старинных зданий и благоустроят дворовые территории. Таким образом, "обновленные" Маросейка и Покровка станут привлекательнее не только для москвичей, но и для туристов.

К слову, здесь уже демонтировали 540 избыточных и незаконных рекламных конструкций.

Напомним, что с 12 июля по 5 августа Маросейку и Покровку перекрыли для проезда транспорта.

Проехать по Маросейке и Покровке нельзя на участках от площади Ильинских ворот до Садового кольца. При этом организованы объездные маршруты через четыре сквозных проезда:



Большой Златоустинский переулок – Большой Спасоглинищевский переулок;

Армянский переулок – Старосадский переулок;

Покровский бульвар – Чистопрудный бульвар;

Лялин переулок – улица Чаплыгина.

В ходе осмотра реконструируемых улиц мэр Москвы также сообщил, что программа "Моя улица" будет постепенно расширяться, охватывая все больше проспектов, улица и переулков города.

Напомним, что в рамках проекта "Моя улица" в столице планируют создать благоприятную среду для велосипедистов и пешеходов, благоустроить переулки, проспекты и улицы города.

По словам мэра, программа будет включать благоустройство вылетных магистралей, пешеходных улиц, районных небольших улиц и улично-дорожной сети. В рамках проекта все проспекты и улицы снабдят указателями и другой навигацией. Там, где это необходимо, отремонтируют фасады зданий, упорядочат вывески и демонтируют незаконную рекламу. Программа призвана объединить все мероприятия в этой сфере, которые сейчас проводятся в Москве.

Для реализации программы планируется создать набор типовых вариантов благоустройства для каждой категории улиц. По поручению Сергея Собянина, их будут разрабатывать открыто - с общественным обсуждением проектов на городских информационных порталах, в том числе путем электронного голосования в рамках проекта "Активный гражданин" и механизмов краудсорсинга.

Где появятся новые пешеходные зоны

Отметим, что в 2014 году планируется обустроить 40 общественных пространств общей протяженностью 49,6 километров. В их числе - 4 пешеходные зоны общей протяженностью 10,5 километров: улицы Маросейка-Покровка, улица Пятницкая, улица Забелина от Солянского проезда до Старосадского переулка, площадь Гагарина - площадь Европы. Работы по благоустройству на этих улицах уже начались.

"В целом в городе будет сделано в этом году около 50 пешеходных улиц и общественных пространств. Кроме того, мы приступили к реконструкции вылетных магистралей, имея ввиду их комплексное благоустройство - Варшавка, Каширка, Ярославка, Ленинградка", - сказал Сергей Собянин.

Пешеходные зоны обустраиваются не только в центре столицы, но и за его пределами. Всего в различных округах столицы появится 36 новых пешеходных улиц.