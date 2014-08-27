Монтаж трибун в "Лужниках" начнется в сентябре - Собянин

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Монтаж трибун стадиона "Лужники" по секторам планируют начать в сентябре 2014 года, рассказал Сергей Собянин на открытии стадиона "Открытие Арена" Владимиру Путину.
"Внутри стадиона будет все новое, там на сегодняшний день полностью провели разборку внутренних конструкций, трибун, и приступили уже к фундаменту. В настоящее время работают 750 человек в четыре смены. В сентябре начнем заново создавать трибуны по секторам", - сообщил мэр.
Он также добавил, что в 2016 году будет открыт транспортно-пересадочный узел на базе Малого кольца МЖД, который будет обеспечивать пассажиропоток в сторону стадиона "Лужники".
"Мы с "Российскими железными дорогами" активно работаем по реализации этого проекта. Я думаю, что в 2016 году он будет запущен, а в 2017 будет уже работать в том числе и на "Лужники" как дополнительный транспортный узел", - заявил Собянин.
"Это тот случай, когда возведение большого спортивного объекта подтаскивает за собой развитие инфраструктуры для всех людей, которые в районе проживают", - отметил, в свою очередь, Путин.
Напомним, что в 2018 году "Лужники" станут главной ареной Чемпионата мира по футболу. В ходе реконструкции, которая завершится к маю 2017 года, облик Большой спортивной арены претерпит серьезные изменения.
Число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. Кроме того, на арене появится VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест. Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.
Для защиты зрителей от непогоды козырек кровли по периметру стадиона увеличат на 11 метров, а покрытие кровли заменят на полупрозрачной поликарбонат. Работы по реконструкции стадиона на месяц опережают график.
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Исторический фасад стадиона, являющийся одним из символов московской архитектуры, будет сохранен. Его будут подсвечивать в трех режимах: повседневный дневной, повседневный ночной и праздничный. Покрытие на футбольном поле заменят на натуральный газон, а футбольные ворота оборудуют системой фиксации гола "гол-контроль", который использовали на ЧМ-2014 года в Бразилии. Несколько камер будут следить за воротами, а связь с судьей будет вестись с помощью специального браслета.
В подтрибунных помещениях разместят кафе и рестораны, санузлы, спортзалы, зону гостевого обслуживания и помещения для прессы. Всего в здании стадиона появятся два разминочных зала, раздевалки для спортсменов, зал для пресс-конференций, зона экспресс-интервью, телестудии и офисные помещения.