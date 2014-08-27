Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

27 августа 2014, 17:49

Монтаж трибун в "Лужниках" начнется в сентябре - Собянин

мэр Москвы Лужники проекты стадионы тпу трибуны

Фото: M24.ru

Монтаж трибун стадиона "Лужники" по секторам планируют начать в сентябре 2014 года, рассказал Сергей Собянин на открытии стадиона "Открытие Арена" Владимиру Путину.

"Внутри стадиона будет все новое, там на сегодняшний день полностью провели разборку внутренних конструкций, трибун, и приступили уже к фундаменту. В настоящее время работают 750 человек в четыре смены. В сентябре начнем заново создавать трибуны по секторам", - сообщил мэр.

Он также добавил, что в 2016 году будет открыт транспортно-пересадочный узел на базе Малого кольца МЖД, который будет обеспечивать пассажиропоток в сторону стадиона "Лужники".

"Мы с "Российскими железными дорогами" активно работаем по реализации этого проекта. Я думаю, что в 2016 году он будет запущен, а в 2017 будет уже работать в том числе и на "Лужники" как дополнительный транспортный узел", - заявил Собянин.

"Это тот случай, когда возведение большого спортивного объекта подтаскивает за собой развитие инфраструктуры для всех людей, которые в районе проживают", - отметил, в свою очередь, Путин.

Напомним, что в 2018 году "Лужники" станут главной ареной Чемпионата мира по футболу. В ходе реконструкции, которая завершится к маю 2017 года, облик Большой спортивной арены претерпит серьезные изменения.

Как изменятся "Лужники"

Число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. Кроме того, на арене появится VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест. Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

Для защиты зрителей от непогоды козырек кровли по периметру стадиона увеличат на 11 метров, а покрытие кровли заменят на полупрозрачной поликарбонат. Работы по реконструкции стадиона на месяц опережают график.

Ссылки по теме

Исторический фасад стадиона, являющийся одним из символов московской архитектуры, будет сохранен. Его будут подсвечивать в трех режимах: повседневный дневной, повседневный ночной и праздничный. Покрытие на футбольном поле заменят на натуральный газон, а футбольные ворота оборудуют системой фиксации гола "гол-контроль", который использовали на ЧМ-2014 года в Бразилии. Несколько камер будут следить за воротами, а связь с судьей будет вестись с помощью специального браслета.

В подтрибунных помещениях разместят кафе и рестораны, санузлы, спортзалы, зону гостевого обслуживания и помещения для прессы. Всего в здании стадиона появятся два разминочных зала, раздевалки для спортсменов, зал для пресс-конференций, зона экспресс-интервью, телестудии и офисные помещения.

Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать