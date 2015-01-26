Мэр открыл электротеатр "Станиславский" после реконструкции

В центре Москвы открыт обновленный электротеатр "Станиславский"

В столице после капитального ремонта открылся Электротеатр "Станиславский", обновленный Московский драматический театр им. Станиславского на Тверской улице. Реконструкция здания стала одним из крупнейших меценатских проектов Москвы, заявил Сергей Собянин.

"Городские театры сегодня находятся на пике популярности. В прошлом году их посетили 4,6 млн. человек. Это абсолютный рекорд. Кроме того, вышло 180 премьер. Мы ведем активный ремонт и реконструкцию театральных зданий за счет городского бюджета и приветствуем частные инициативы", – отметил мэр Москвы.

Напомним, в 2013 году был проведен конкурс на разработку концепции развития Московского драматического театра имени К.С. Станиславского. В итоге разрозненные помещения были организованы в единое пространство. В театре появился зал на 200 мест со сценой-трансформером, а также многофункциональное фойе, которое также может служить дополнительным сценическим пространством. Помимо того, в зданиях обустроили шесть репетиционных залов, склад декораций с подъемником и театральный пошивочный цех.

В прошлом году ремонт продолжился. В итоге в театре появится малая сцена и театральный двор – пространство со зрительскими галереями на разных уровнях. В театральном дворе могут проводиться самостоятельные художественные постановки, это также и свободное помещение для всех горожан.

Проект реконструкции разработало архитектурное бюро Wowhaus, а средства выделялись из Фонда поддержки театра. В честь открытия на фасаде здания устроят световое видео-шоу.

История вопроса Новое имя театр унаследовал от своих предшественников – электротеатра "Арс", который был открыт на Тверской улице в 1915 году и оперно-драматической студии Станиславского. В прошлом веке театр "Арс" пользовался большой популярностью, но закрылся вскоре после революции. Позже здесь находились Детский театр под руководством Натальи Сац и московский ТЮЗ. В 1950 году в здании открылась Оперно-драматическая студия Станиславского. К началу 50-х студия потеряла музыкальную составляющую и превратилась в обычный драматический театр.

Новое имя театр унаследовал от своих предшественников – электротеатра "Арс", который был открыт на Тверской улице в 1915 году и оперно-драматической студии Станиславского. В прошлом веке театр "Арс" пользовался большой популярностью, но закрылся вскоре после революции. Позже здесь находились Детский театр под руководством Натальи Сац и московский ТЮЗ. В 1950 году в здании открылась Оперно-драматическая студия Станиславского. К началу 50-х студия потеряла музыкальную составляющую и превратилась в обычный драматический театр.



С января по июль Электротеатр планирует поставить шесть премьер:

"Вакханки" Теодороса Терзопулоса;

"Анна в тропиках" Александра Огарева;

"Человеческое использование человеческих существ" Ромео Кастеллуччи;

"Синяя птица";

"Стойкий принцип";

оперный сериал "Сверлийцы" в постановке Бориса Юхананова.

Капремонт театра прошел за счет частных средств без привлечения денег из городского бюджета. "Городские театры, музеи, парки активно привлекают частные инвестиции. Это наглядное доказательство растущей популярности московской культуры", – подчеркнул Сергей Собянин.

В ноябре 2014 года определили финалиста аукциона на завершение капитального ремонта помещений Московсовского драматического театра "МодернЪ". Победителем аукциона стала ремонтно-строительная фирма "Ремстройсервис". По условиям контракта, работы по ремонту театра должны быть выполнены в течение 14 месяцев. Всего заявки на участие в аукционе подали восемь компаний. Подрядчик должен будет заменить кровлю, перегородки, внутренние инженерные системы, усилить фундамент.

В 2013-2014 годах ремонтные работы были проведены в "Театре кошек Куклачева", театре "Тень" и театре "Экспромт". В 2014 году открылась после капитального ремонта и новая сцена Театра им. Ермоловой.