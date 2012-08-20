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Мэр Москвы

20 августа 2012, 16:45

Реконструкция "Лужников" начнется в ближайшее время – Собянин

мэр Москвы Лужники реконструкция власть Сергей Собянин

ИТАР-ТАСС

Реконструкция олимпийского комплекса "Лужники" начнется в ближайшее время, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В 2018 году на арене спорткомплекса будут проводиться матчи Чемпионата мира по футболу.

"Мы думаем в ближайшее время приступить к реконструкции "Лужников" с тем, чтобы принять в 2018 году чемпионат мира по футболу", – заявил Собянин во время церемонии чествования победителей и призеров лондонской Олимпиады.

Градоначальник напомнил, что в столице реализуется пятилетняя программа развития спорта, в которую будет вложено более 300 миллиардов рублей. В рамках программы ведется строительство и реконструкция крупных объектов спортивной инфраструктуры. В частности, недавно был завершен первый этап реконструкции Гребного канала в Крылатском, а на деньги частных инвесторов строятся два новых футбольных стадиона – "Спартак" и "Динамо". Кроме того, власти не забыли о спортивных площадках во дворах, передает РИА Новости.

По словам мэра, спорт в Москве сейчас находится на подъеме. "Спорт и здоровый образ жизни становятся в Москве модными среди молодежи. Ваш пример - важный драйвер роста спорта и желания побеждать", – обратился Собянин к спортсменам.

Олимпийский комплекс "Лужники" – один из крупнейших спортивно-развлекательных комплексов мира – был открыт в 1956 году. В 1980 году на его объектах проводились олимпийские соревнования. В 1990-е годы на территории спорткомплекса, а затем рядом с ним начал работать вещевой рынок, который прекратил свое существование только летом 2011 года.

Осенью 2011 года была представлена концепция развития "Лужников", согласно которой площадь объектов на землях спорткомплекса в ходе реконструкции и нового строительства может вырасти с 540 тысяч квадратных метров до 700 тысяч квадратных метров. Консультанты оценили программу развития почти в 65 миллиардов рублей.

Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов

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