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Мэр Москвы

16 июля 2014, 15:52

Линия скоростного трамвая пройдет от "Пражской" до Бирюлева Западного

мэр Москвы наземный транспорт проекты метро Пражская скоростные трамваи Сергей Собянин

Фото: M24.ru

Власти Москвы утвердили проект планировки скоростной трамвайной линии в Бирюлево, сообщил на заседании правительства Сергей Собянин.

Линия пройдет от станции метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и захватит часть района Бирюлево Восточное. Всего на маршруте планируется разместить 10 остановок - пять в Чертаново и пять - в Бирюлево.

"Строительство трамвайной линии позволит жителям Бирюлева пересесть с маршруток в на современный общественный транспорт", - сказал мэр.

Линия трамвая пройдет вдоль улицы Красного Маяка от пересечения с Чертановской улицей, затем – у южного вестибюля "Пражской", пересечет Кировоградскую улицу и Варшавское шоссе и пройдет по улице Подольских Курсантов.

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После этого линия пересечет Курское направление МЖД и выйдет в Бирюлево, где протянется до пересечения с Харьковской улицей, затем – вдоль Элеваторной до пересечения с улицей Бирюлевская.

Общая протяженность маршрута составит 8,2 километра, из которых 2,1 – эстакада. Для отстоя и техобслуживания трамваев построят две площадки. Депо планируется построить на территории прромзоны.

Введение нового участка трамвайной линии улучшит транспортное обслуживание района Бирюлево Западное и жилой застройки вдоль Элеваторной улицы. Пассажиры смогут быстрее добираться до метро "Пражская". Планируется, что после реализации проекта время поездки до метро сократится на 10-15 мин.

Добавим, что ранее проект планировки был одобрен на публичных слушаниях в трех районах: в Центральном и Южном Чертанове и в Восточном Бирюлеве .

Однако большинство жителей Западного Бирюлева высказались против строительства линии трамвая в своем районе. По этой причине из проекта исключили участок трамвайной линии по Востряковскому и Булатниковскому проездам и Харьковской улице.

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