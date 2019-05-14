Собянин пригласил москвичей на выставку "АРХ Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин пригласил москвичей на международную выставку архитектуры и дизайна "АРХ Москва", которая откроется в среду, 15 мая, в "Манеже".

"Приходите посмотреть макеты будущих станций московского метро, обсудить проекты благоустройства районов и задать вопросы экспертам", – написал мэр в Twitter.

В выставке примут участие российские и зарубежные архитекторы, дизайнеры и девелоперы.

Завтра откроется выставка "АРХ Москва". В этом году она переехала в "Манеж". Там соберутся российские и зарубежные архитекторы, дизайнеры, девелоперы. Приходите посмотреть макеты будущих станций #мосметро, обсудить проекты благоустройства районов и задать вопросы экспертам. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 14, 2019

Ранее Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Рыбная неделя", который будет проходить в столице с 24 мая по 2 июня. Российские производители представят на фестивале более 100 видов рыбы и морепродуктов.