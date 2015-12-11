В Москве нет дефицита продовольствия

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В Москве нет и не будет угрозы дефицита продовольствия. Об этом заявил Сергей Собянин во время новогоднего приема иностранных дипломатов, аккредитованных в Москве, передает пресс-служба столичного правительства.

"В Москве, несмотря на известные проблемы, никаких дефицитов товаров не возникало и, я уверен, не возникнет", – подчеркнул он.

Мэр поблагодарил представителей бизнеса стран СНГ, Китая, стран Южной Америки и других государств за взаимовыгодное сотрудничество по поставкам продовольствия в российскую столицу. "В условиях временных проблем с традиционными партнерами расширение торговых связей и географии поставок продовольствия в Москву чрезвычайно важно", – отметил Собянин.

Он заверил, что со своей стороны правительство Москвы прилагает максимум усилий "для развития инфраструктуры поставок". "Новый московский агрокластер "Фуд Сити" предлагает свободный и не дискриминационный доступ поставщиков продовольствия из любых регионов и стран мира, как цивилизованная площадка оптовой торговли наподобие "Ранжиса" и целого ряда таких проектов", – добавил Сергей Собянин.

Мэр Москвы также напомнил, что в этом году делегация правительства Москвы посетила Токио и Милан, где были достигнуты важные договоренности по развитию социально-экономического сотрудничества между городами. Также Москва подписала договоры и соглашения с Астаной. В Москву со своим визитом приезжали мэры Белграда, Любляны и Тегерана, с которыми также были подписаны новые договора о сотрудничестве.

Сергей Собянин отметил активное участие иностранных коллег в проходившем в Москве Международном урбанистическом форуме. "Международный урбанистический форум, проходивший в Москве уже в пятый раз, посетили эксперты, управленцы, коллеги из многих стран мира", – сказал он.

Кроме того, мэр оценил вклад иностранных коллег в возрождение национальных торгово-выставочных павильонов на ВДНХ, которые в этом году посетили 30 миллионов человек. "Мы работаем с нашими коллегами из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдовы, Абхазии по созданию национальных павильонов. Многие из них находятся уже в таком продвинутом состоянии", – пояснил Собянин.

Он также отметил инвестиционную привлекательность города, в частности, таких проектов как реконструкция ЗИЛа. "Мы в прошлом году провели конкурс на реконструкцию первой части ЗИЛа. Буквально в декабре подведем итоги нового большого конкурса на реконструкцию второй части ЗИЛа. Многие международные инвесторы также присматриваются к этому проекту", – сообщил мэр Москвы.

Сегодня же Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов. Закон был принят в окончательной редакции на заседании Мосгордумы 25 ноября. Согласно ему, доходы бюджета Москвы в следующем году составят 1 триллион 598,9 миллиарда рублей, а расходы – 1 триллион 646,8 миллиарда рублей.

В 2017 году доходы столичного бюджета составят 1 триллион 647,2 миллиарда рублей, а расходы – 1 триллион 681 миллиард рублей. Доходы бюджета в 2018 году запланированы в размере 1 триллион 692,6 миллиарда рублей, а расходы – 1 триллион 746,5 миллиарда рублей.