В столице пройдет фестиваль региональных продуктовых ярмарок - Собянин

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В столице будет организован фестиваль региональных продовольственных ярмарок, сообщил Сергей Собянин в пятницу, 8 августа, на совещании правительства Москвы по оперативным вопросам.

Фестиваль откроется во второй половине августа. К участию в нем пригласят поставщиков из всех субъектов России, а также из зарубежных стран.

На ярмарках горожане смогут приобрести самые разные продукты, - овощи, фрукты, мед и так далее, - которые региональные поставщики захотят продавать в Москве. Мэр столицы отметил, что никаких ограничений по ассортименту на фестивале не будет.

Также Сергей Собянин поручил подготовить предложения о расширении поставок продовольственных товаров в Москву в связи с введением годичного запрета на поставку продуктов из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. В свою очередь, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина рассказала, что торговые сети и предприятия общественного питания в настоящее время располагают достаточными запасами продовольствия, чтобы удовлетворить спрос жителей и гостей столицы.

Сергунина отметила, что на столичных прилавках преобладает отечественная продукция и импорт из стран, в отношении которых не вводились запреты и ограничения на поставки - Белоруссия, страны Южной Америки и Азии.