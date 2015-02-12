Сборная России завоевала серебро и бронзу на зимней Универсиаде

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Сборная России в среду выиграла серебряную и бронзовую медали на зимней Универсиаде, вторая часть которой проходит в испанской Гранаде, сообщает "Р-Спорт".

Фристайлистка Елизавета Чеснокова взяла серебро в хаф-пайпе, Павел Чупа - бронзу в этой же дисциплине.

Женская сборная России по хоккею победила команду Китая со счетом 10:0 и вышла в финал, где сыграет с канадками. Мужская сборная России по хоккею в четвертьфинале переиграла словаков со счетом 7:0, в полуфинале соперниками россиян будут канадцы.

На счету российской команды 49 наград - 17 золотых, 15 серебряных и 17 бронзовых, второй идет команды Казахстана (5, 5, 0), замыкает тройку команда Германии (3, 3, 1).