В России изготовили самый большой в мире диван

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В Саратове изготовили диван длиной 1006,61 метра. Предмет мебели установил новый мировой рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает портал FreeNews-Volga.

Чтобы доставить диван на набережную Волги, использовали десять фур. Одновременно насладиться мягкостью мебельного рекордсмена смогли две с половиной тысячи гостей. Всего полюбоваться на "предмет интерьера" пришли 15 тысяч человек, среди них была и представитель Книги рекордов Гиннесса.

Судья Анна Орфорд измерила диван с помощью тахеометра и вручила организаторам мероприятия свидетельство о подтверждении рекорда.

На изготовление дивана ушло семь с половиной километров экокожи красного цвета. Автором "произведения" выступил крупный российский производитель мебели. После замера дивана было принято решение разделить его на 500 стандартных и выставить их на продажу. Часть выручки (около 10 процентов) передадут на благотворительность.

Ранее самым длинным в мире диваном был предмет мебели из Норвегии длиной 890 метров.