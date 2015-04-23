Мавзолей Ленина закрыли до середины мая

Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев

Мавзолей Ленина закрылся для посетителей до 15 мая, сообщает пресс-центр Федеральной службы охраны.

Это связано с подготовкой и проведением на Красной площади праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы.

Ранее M24.ru сообщало, что с 16 февраля по 16 апреля мавзолей Ленина был закрыт из-за профилактических работ. По словам сотрудника ФСО, "это рядовая процедура, которая проводится раз в два года. В него входит необходимость поддержания тела Ленина в надлежащем состоянии".

Напомним, ранее мавзолей закрывали на ремонт с сентября по декабрь 2012 года, однако реконструкция продлилась до мая 2013 года.

Кроме того, с 25 апреля по 14 мая прошлого года мавзолей также закрывался в связи с подготовкой празднования Дня Победы на Красной площади.