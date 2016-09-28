"Москва онлайн" покажет, как украсить свой дом листьями дуба и каштана

28 сентября в рамках Фестиваля цветов, урожая и искусства "Краски осени" посетителей "Аптекарского огорода" научат делать картины из осенних листьев. Кроме ловкости рук и воображения, участникам мастер-класса потребуются натуральные листья дуба, каштана, дикого винограда и других растений. Занятие проведут мастера цветочного дизайна и авторы книг по флористике.

Смотрите прямую трансляцию занятия на портале Москва онлайн 28 сентября в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

