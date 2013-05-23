Фестиваль воздушных змеев "Пестрое небо" пройдет в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский фестиваль воздушных змеев "Пестрое небо" пройдет 25 и 26 мая. В воздух взмоют сотни змеев, сделанных руками взрослых и детей. В мероприятии могут принять как любители, так и профессионалы.

Пока в небе будут парить воздушные конструкции, на земле разобьют настоящий "воздушный сад" из разноцветных флагов, лент и сооружений, приводимых в движение порывами ветра.

В рамках фестиваля состоятся показательные выступления единственной в России пилотажной группы «Red Alert». Ребята представляли Россию на Чемпионате мира по спортивным змеям во Франции в апреле прошлого года. Сообщает интерактивная афиша 2do2go.ru.

Также в эти дни запланированы мастер-классы по изготовлению змеев, бои на традиционных японских боевых змеях, открытие школы пилотов и показательные выступления на спортивных пилотажных змеях.

Фестиваль пройдет на берегу Царицынских прудов. Мероприятия планируют начинать в 12.00 и заканчивать в 18.00. Программа может меняться в зависимости от капризов погоды.