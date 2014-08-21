Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Фестивали

21 августа 2014, 16:20

Детский фестиваль рисунков на асфальте пройдет в Музее Москвы

мастер-классы Музей Москвы Провиантские склады время с детьми фестивали и праздники детские рисунки

Фото: М24

Ежегодный детский фестиваль рисунков "Москва на асфальте" пройдет 31 августа на территории Провиантских складов Музея Москвы. Ребят ждут квесты, ярмарка и мастер-классы. А еще юные художники, вооружившись цветными мелками, будут создавать гигантские рисунки.

Для удобства двор музея поделят на тематические зоны. Так, на летней площадке независимые издательства "Розовый жираф", "Настя и Никита", "Самокат" и "КомпасГид" представят книжные новинки: сказки, комиксы, раскраски.
Во дворе музея пройдет пластический перфорамнс "Бум Парк". Танцевать будут персонажи в бумажных костюмах, рисовать на которых разрешат всем желающим.

Также гостей научат делать оригами, воздушных змеев, игрушки, создавать аквагрим и лепить из пластилина.

Самых маленьких займут раскрасками и аппликациями.

"На огромной карте Москвы дети и их родители смогут найти свой дом, отметить в городе себя, друзей и знакомых — после праздника эта карта станет частью экспозиции Детского центра Музея Москвы", - добавили организаторы.

Перекусить можно будет летними закусками, а спрятаться от дождя (если он пойдет) – в уютных шатрах.

Фестиваль начнется в 11.00 и завершится в 18.00.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать