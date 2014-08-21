Детский фестиваль рисунков на асфальте пройдет в Музее Москвы

Фото: М24

Ежегодный детский фестиваль рисунков "Москва на асфальте" пройдет 31 августа на территории Провиантских складов Музея Москвы. Ребят ждут квесты, ярмарка и мастер-классы. А еще юные художники, вооружившись цветными мелками, будут создавать гигантские рисунки.

Для удобства двор музея поделят на тематические зоны. Так, на летней площадке независимые издательства "Розовый жираф", "Настя и Никита", "Самокат" и "КомпасГид" представят книжные новинки: сказки, комиксы, раскраски.

Во дворе музея пройдет пластический перфорамнс "Бум Парк". Танцевать будут персонажи в бумажных костюмах, рисовать на которых разрешат всем желающим.

Также гостей научат делать оригами, воздушных змеев, игрушки, создавать аквагрим и лепить из пластилина.

Самых маленьких займут раскрасками и аппликациями.

"На огромной карте Москвы дети и их родители смогут найти свой дом, отметить в городе себя, друзей и знакомых — после праздника эта карта станет частью экспозиции Детского центра Музея Москвы", - добавили организаторы.

Перекусить можно будет летними закусками, а спрятаться от дождя (если он пойдет) – в уютных шатрах.

Фестиваль начнется в 11.00 и завершится в 18.00.