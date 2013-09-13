Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября 2013, 12:43

Культура

Фестиваль детского кино "Первое слово" пройдет в Музее Москвы

Фото: М24

С 13 по 15 сентября в Музее Москвы пройдет фестиваль детского кино "Первое слово". Каждая лента, которая готовится к показу, создана ребенком. Возраст юных дарований – от 5 до 18 лет. В программу включены как мультипликационные, так и документальные фильмы.

Темами для детских работ стали добро и зло, размышления о жизни, мир взрослых. Для юных режиссеров, операторов и сценаристов фестиваль станет хорошей возможностью для реализации творческого потенциала, сообщает городская интерактивная афиша 2do2go.ru.

Ссылки по теме


Помимо показов в программу включены бесплатные мастер-классы по монтажу, написанию сценариев, актерскому мастерству, пластическому гриму, истории костюма, трюковому мастерству и рок-н-роллу.

Фестиваль стартует в 12.00.

мастер-классы Музей Москвы показы время с детьми фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика