11 августа 2015, 16:17

Культура

В Культурном центре "Москвич" состоится Домашний праздник

Фото: предоставлено организаторами

6 сентября в Культурном центре "Москвич" пройдет Домашний праздник, на который приглашаются как дети, так и взрослые, сообщают организаторы.

Посетители смогут научиться готовить лимонад, лепить фигуры из марципана, строить дома из эко картона, создавать маски и костюмы для рыцарей и принцесс, плести венки для волос и многое другое.

Кроме того, гостям покажут изнутри, как работает "Москвич" – путешествие пройдет в форме занимательного квеста, после которого все участники получат призы. Для всех желающих также проведут танцевальные и театральные мастер-классы.

Праздник будет приурочен ко Дню города.

Дата: 6 сентября в 12.00

Место: Культурный центр "Москвич"

Вход свободный

мастер-классы Москвич время с детьми

