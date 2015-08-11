В Культурном центре "Москвич" состоится Домашний праздник

Фото: предоставлено организаторами
6 сентября в Культурном центре "Москвич" пройдет Домашний праздник, на который приглашаются как дети, так и взрослые, сообщают организаторы.
Посетители смогут научиться готовить лимонад, лепить фигуры из марципана, строить дома из эко картона, создавать маски и костюмы для рыцарей и принцесс, плести венки для волос и многое другое.
Кроме того, гостям покажут изнутри, как работает "Москвич" – путешествие пройдет в форме занимательного квеста, после которого все участники получат призы. Для всех желающих также проведут танцевальные и театральные мастер-классы.
Праздник будет приурочен ко Дню города.
Место: Культурный центр "Москвич"
Вход свободный