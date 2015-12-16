Росстат проведет перепись малого и среднего бизнеса в 2016 году

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В 2016 году Федеральная служба государственной статистики проведет перепись малого и среднего бизнеса по итогам текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.

Сплошное наблюдение пройдет во всех 85 регионах России. Оно проводится как в интересах бизнеса, так государства. Основной целью переписи станет формирование конкурентной среды в экономике России, а также благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

В результате появится четкое представление о том, насколько реальной силой обладает сегмент малого и среднего бизнеса. Итоги наблюдения также позволят понять, на какую помощь со стороны бизнеса может рассчитывать государство. Взамен предпринимателям готовы предоставить новые преференции и варианты поддержки.

Формы для заполнения уже утверждены и размещены на официальном сайте Росстата. Их две: отдельно для малых и микропредприятий и отдельно для индивидуальных предпринимателей. Средний бизнес будет отчитываться в обычном порядке по ежегодным для него формам отчетности.

Росстат обеспечит всех респондентов бланками учетных форм и объяснит, как их заполнять. Можно воспользоваться электронной версией.

Нужно будет назвать адрес субъекта бизнеса, вид его деятельности, выручку, расходы, стоимость и состав основных средств, размеры и направления инвестиций в основной капитал, число работников и их зарплату, а также отметить получал ли бизнес господдержку и если да, то какую.

Напомним, последний раз сплошное наблюдение проходило в России в 2010 году. В нем участвовали около шести миллионов предпринимателей.

В соответствии с критериями отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, на средних предприятиях может работать до 250 человек включительно, на малых – до 100 и на микро – до 15. Кроме того, установлены ограничения по объему выручки от реализации товаров: для средних предприятий – 2 миллиарда рублей в год, для малых – 800 миллионов рублей в год, для микро – 120 миллионов рублей.