Ищите ментора: в Москве вручили премии бизнес-наставникам

Фото предоставлено пресс-службой центра инновационного развития

Во вторник, 9 декабря, в выставочном центре "Инфопространство" состоялась церемония вручения премии "Бизнесментор 2014". Инициатором награждения бизнес-наставников и их подопечных - молодых бизнесменов - стал центр инновационного развития Москвы при столичном департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства.

Одно из направлений деятельности центра - программа менторской поддержки города. Главная идея - обеспечить наставниками или менторами как можно большее количество начинающих предпринимателей. При этом создатели программы подчеркивают, что менторство не предполагает финансовых инвестиций.

Наставник - состоявшийся и успешный бизнесмен - безвозмездно и добровольно помогает своему протеже советами в сфере ведения документации, поиска партнеров, снижения рисков.

Встречи ментора и подопечного должны быть регулярными - не реже раза в месяц. Только тогда помощь окажется действительно полезной, полагают в Центре.

Глава центра инновационного развития Москвы Константин Фокин рассказал корреспонденту M24.ru, как работает программа менторской поддержки.

Фото предоставлено пресс-службой центра инновационного развития

- Константин Петрович, расскажите, какие шаги должен совершить предприниматель, чтобы найти ментора?

- Предприниматель может обратиться в одно из сообществ, которые развивают на своей базе менторство, либо подать заявку на сайте программы менторской поддержки Москвы. Что важно обозначить предпринимателю, если он хочет получить экспертную помощь? В первую очередь, рассказать о своем опыте, о реализованных проектах. Чем детальнее, тем лучше. Дальше специалисты программы направляют заявки бизнесменам, которые готовы выступить в качестве менторов, и наставники отбирают тех, кто им интересен. Система обращений помогает и той, и другой стороне сэкономить время - главный человеческий ресурс.

- С какими менторскими сообществами и фондами сотрудничает центр инновационного развития?

- - В экспертный совет по менторству, который создан при ЦИР, вошли практически все организации, развивающие менторство: это фонд "Сколково", бизнес-школа "Сколково", ОАО "РВК", "Молодежный бизнес России" и другие. Сейчас активно развиваются менторские организации в вузах. И это логично, ведь, выпускнику МФТИ интереснее всего помогать начинающему предпринимателю из физтеха. Они говорят на одном языке.

Казалось бы, мир бизнеса большой, но, тем не менее найти того, кто готов тебе помочь, и того, кому ты будешь полезен, непросто. Поэтому нужны открытые и демократичные сообщества.

- Какие направления бизнеса сейчас наиболее привлекательны для менторов?

- Наставников привлекают не направления, а конкретные люди, которым хочется помочь. Если вы пытаетесь делать что-то хорошее, обязательно найдется кто-то, кто захочет вас поддержать. При этом молодые предприниматели, участвующие в нашей программе, занимаются совершенно разными вещами: открывают балетные школы, продают продукты, развивают медиаагентства. Важно, чтобы ментор и протеже нашли друг друга.

- А российское бизнес-сообщество вообще готово к внедрению института менторства? Ведь для его существования нужна открытость бизнеса.

- Думаю, что да. Конечно, на пути развития предпринимательства в России сделаны только первые шаги. Но неравнодушных людей, без которых не может быть менторства, становится больше, этот точно. Безвозмездная помощь, желание делиться - это естественная стадия развития тех, кто уже добился успеха. После того, как ты привел в порядок свой дом, обращаешь внимание, что происходит во дворе. Что делает сын твоего соседа по лестничной клетке, куда он идет учиться.

- Какие особенные черты есть у российского предпринимательства? Образ бизнесмена в России изменился по сравнению с 1990-ми?

Главная специфическая особенность: большинство предпринимателей, которые уже добились значительного успеха, все еще продолжают активно работать. У нас мало людей, построивших хороший бизнес и вышедших на пенсию. Они еще просто не успели появиться. Первая волна таких бизнесменов придет через 10-15 лет. Тем не менее, некоторые их тех, кто продолжает работать, готовы делиться опытом и знаниями, невзирая на нехватку времени. Их число каждый год растет. А наша задача - поощрять их такого рода премиями, показывать ценность и важность бизнес-наставников для города.

- И напоследок: что вы посоветуете начинающим предпринимателям?

- Верить в себя, помнить, что трудности временные, и впереди обязательно ждет успех. И главное - ищите ментора!

Фото предоставлено пресс-службой центра инновационного развития



Награждение проводилось по номинациям "Связка года", "За вклад в развитие менторства", "Ментор года" и "О менторстве в СМИ".

Лучшей связкой "ментор-протеже" жюри признало Гора Нахапетяна и Ильхома Исмаилова, работающих над проектом "Плов.com". Награду "За вклад в развитие менторства" получил руководитель Международного форума лидеров бизнеса (IBLF Russia) Борис Ткаченко. Ментором года -2014 стала Ника Базилевская.

Отдельный приз организаторы премии подготовили для представителей СМИ: в номинации "О менторстве в СМИ" победителем стала журналист портала Rusbase Элина Асфаганова.

Центр инновационного развития был создан по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина летом 2012 года. Центр инновационного развития Москвы был создан по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина летом 2012 года. Работа учреждения заключается в разработке программ, содействующих активному развитию инновационного предпринимательства в городе. В 2014 году центр курирует 30 специализированных проектов, среди которых - программа менторской поддержки Москвы.



Елена Тимофеева