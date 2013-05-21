Москвичи могут не бояться желтого налета на лужах

При появлении аллергии нужно обращаться к врачу - эксперт

Москвичам не стоит бояться желтого налета на лужах. Накануне странный окрас появился на улицах почти во всех районах столицы. Особенно заметными желтые следы становятся после дождей.

К химическим загрязнениям налет никакого отношения не имеет. Это пыльца хвойных деревьев, в основном сосны. Для здоровья большинства людей она безопасна, а вот аллергикам стоит обратиться к специалисту, рассказала в эфире "Москва FM" иммунолог-аллерголог, кандидата медицинских наук Надежда Логина.

"Если такие симптомы, как зуд глаз, головная боль, обильные слизистые выделения из носа повторяются ежегодно в одно и то же время, пациенту нужно обратиться к врачу аллергологу", - отметил Логина

По ее словам, аллергия на пыльцу растений весьма распространенное заболевание. Проявляется она мучительным насморком, кашлем, головной болью, иногда приступами удушья. В нашей полосе чаще встречается аллергия на пыльцу березы.