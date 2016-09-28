Корзину с камчатскими крабами разыграют в "Аптекарском огороде"

Фото предоставлено пресс-службой

Корзину с килограммом камчатских и снежных крабов разыграют в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщает пресс-служба сада.

В беспроигрышной лотерее можно будет поучаствовать 2 октября в рамках акции "Сытные выходные" на фестивале "Краски осени". Среди других призов – блюда и напитки русской кухни: пельмени с оленем в ржаном тесте, щучьи котлеты, льняное мороженое с васильковым медом, лосьбургер, грушевый перевернутый пирог, домашние сбитни с шиповником, алтайскими ягодами и травами.

Также в парке пройдут два бесплатных мастер-класса по приготовлению старинного русского десерта – сибирского пирога с молотой черемухой и сметаной. Кроме того, гостей ждет фотосессия с легендарной райской птицей Алконостом.

Праздник в парке начнется в 14:00, а в холле оранжерейного комплекса – 16:00.

1 октября в "Аптекарском огороде" будут бесплатно угощать тыквенным супом и горячей закуской Джерк-порк из запеченной свинины на кукурузном начос.