Читатели московских библиотек предпочитают Маркеса и Рубину

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В прошлом году москвичи чаще всего брали в библиотеках книги Габриэля Гарсия Маркеса, Дины Рубиной и Алексея Иванова, сообщила M24.ru руководитель пресс-службы Московского городского библиотечного центра (МГБЦ) Анна Ландер.
Десятка самых частых запросов в столичных библиотеках выглядит так:
- Габриэль Гарсиа Маркес "Сто лет одиночества";
- Дина Рубина "Русская канарейка";
- Алексей Иванов "Географ глобус пропил";
- Захар Прилепин "Обитель";
- Виктор Пелевин "Любовь к трем цукербринам";
- Павел Санаев "Хроники Раздолбая", "Похороните меня за плинтусом";
- Эрих Мария Ремарк "Три товарища";
- Грегори Дэвид Робертс "Шантарам";
- Борис Акунин "Бох и шельма";
- Александра Маринина "Оборванные нити".
В течение всего года популярностью пользовались книги "Прощание с иллюзиями" Владимира Познера и "Несвятые святые" архимандрита Тихона Шевкунова. Они не раз попадали в десятки самых популярных изданий в разных округах Москвы.
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Из детских произведений читатели чаще всего спрашивали "Денискины рассказы" Виктора Драгунского, серию книг "Часодеи" Натальи Щербы и повесть "Волшебник изумрудного города" Алекснадра Волкова.
В 2014 году москвичи интересовались и научно-популярной литературой. Самыми востребованными стали "Магия мозга и лабиринты жизни" Натальи Бехтеревой, "Французские родители не сдаются" Памэлы Друкерман и "Чего хочет Москва. Атлас идей".
Среди периодических изданий особенной популярностью в 2014 году пользовались журналы "Вокруг света", "Иностранная литература", "Караван историй" и газеты "Комсомольская правда", "Спорт-экспресс" и "Московский комсомолец".
Напомним, в 2014 году в Москве были модернизированы три библиотеки. Они превратились в современные медиацентры.
Так, на Ленинском проспекте после реконструкции открылась старейшая библиотека №171 имени 1 Мая, где в процессе модернизации постарались сохранить уникальные расписные потолки и внутреннее убранство. В ней заработал большой коворкинг-центр для студентов.
Библиотека №30 в Марьине стала современным центром, где проводятся интересные лектории и выступают специалисты из гуманитарных вузов. Помещение разделено на несколько зон, среди которых тихие зоны, зал для проведения лекций и кинопоказов, зоны для детей разного возраста. Теперь в библиотеке есть Wi-Fi, новые компьютеры, удобная мебель для занятий, а также развивающие книжки и игрушки для малышей.
Открылась также библиотека в поселке Филимонковской в ТиНАО. Она отремонтирована с привлечением спонсора, который полностью оборудовал внутренние помещения.
Сейчас в московских библиотеках также начинают массово внедрять автоматическую систему выдачи литературы - для этого на книги наносят RFID-метки. Они представляют собой наклейку размером 55×85 миллиметров. Метки имеют код, по которому библиотечная система отличает одну книгу от другой.