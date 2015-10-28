Живые поэты: Артем Макаренков

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Харьков Возраст: 18 лет Любимые поэты: Иосиф Бродский

хватит!

нет, правда.

разве ты не видишь, как эти круги ада

расходятся по воде?

в забытом богами нигде

меня прибило гвоздями к берегу.

бессильны спокойствие и истерика.

и остается просто

вгрызаться легкими в кислород, не боясь передоза,

остается надеяться,

что здесь найдутся ракеты земля-воздух,

или хотя бы огненная вода.

да, из меня такой себе



Робинзон-повелитель стихий:

плюнув на выживание,

выцарапываю на стенах пещеры стихи

об этом уже обитаемом острове,



без бетона и пластика,

о синдроме первого шага



имени Нила Армстронга,

с той разницей, что мой первый след



важен лишь мне.

я не герой, не покоритель планет,

который гордо с флагом стоит

то ли в эйфории, то ли в подпитии,

и смотрит, как местное солнце,

исчезая, садится за горизонт событий.

а где-то, по ту сторону телеэкрана

на него смотрят с гордостью папа и мама,

в их подвале не видно ни млечного пути, ни его финала,

вот оно, высшее образование для высших приматов.

пусть вкус жизни уже давно бесцветен и постен, но

откуда столько злости? (откуда столько злости?)

мир, в ней скоро утонет.

я слышу в отголосках радиопереговоров:

ты не герой марсианских хроник,

в твою честь не назовут ни звезду, ни планету,

так накаляй свой градус горения по Фаренгейту,

расчерти по геометрии страны и континенты

пока окончательно не канул в лету.

...

я не герой марсианских хроник

теперь в этом закоулке не осталось ничего кроме

криков в пределах планеты-палаты.

боже, останови эти круги ада,

что расходятся по воде от кислотного снегопада,

всех систем, всех галактик ради,

останови все это,

пожалуйста, хватит!

Авторские орфография и пунктуация сохранены