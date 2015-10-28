Живые поэты: Артем Макаренков

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
хватит!
нет, правда.
разве ты не видишь, как эти круги ада
расходятся по воде?
в забытом богами нигде
меня прибило гвоздями к берегу.
бессильны спокойствие и истерика.
и остается просто
вгрызаться легкими в кислород, не боясь передоза,
остается надеяться,
что здесь найдутся ракеты земля-воздух,
или хотя бы огненная вода.
да, из меня такой себе
Робинзон-повелитель стихий:
плюнув на выживание,
выцарапываю на стенах пещеры стихи
об этом уже обитаемом острове,
без бетона и пластика,
о синдроме первого шага
имени Нила Армстронга,
с той разницей, что мой первый след
важен лишь мне.
я не герой, не покоритель планет,
который гордо с флагом стоит
то ли в эйфории, то ли в подпитии,
и смотрит, как местное солнце,
исчезая, садится за горизонт событий.
а где-то, по ту сторону телеэкрана
на него смотрят с гордостью папа и мама,
в их подвале не видно ни млечного пути, ни его финала,
вот оно, высшее образование для высших приматов.
пусть вкус жизни уже давно бесцветен и постен, но
откуда столько злости? (откуда столько злости?)
мир, в ней скоро утонет.
я слышу в отголосках радиопереговоров:
ты не герой марсианских хроник,
в твою честь не назовут ни звезду, ни планету,
так накаляй свой градус горения по Фаренгейту,
расчерти по геометрии страны и континенты
пока окончательно не канул в лету.
...
я не герой марсианских хроник
теперь в этом закоулке не осталось ничего кроме
криков в пределах планеты-палаты.
боже, останови эти круги ада,
что расходятся по воде от кислотного снегопада,
всех систем, всех галактик ради,
останови все это,
пожалуйста, хватит!
Авторские орфография и пунктуация сохранены
