Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября 2015, 20:20

Культура

Живые поэты: Артем Макаренков

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Харьков
  • Возраст: 18 лет
  • Любимые поэты: Иосиф Бродский

    • хватит!
    нет, правда.
    разве ты не видишь, как эти круги ада
    расходятся по воде?
    в забытом богами нигде
    меня прибило гвоздями к берегу.
    бессильны спокойствие и истерика.
    и остается просто
    вгрызаться легкими в кислород, не боясь передоза,
    остается надеяться,
    что здесь найдутся ракеты земля-воздух,
    или хотя бы огненная вода.
    да, из меня такой себе

    Робинзон-повелитель стихий:
    плюнув на выживание,
    выцарапываю на стенах пещеры стихи
    об этом уже обитаемом острове,

    без бетона и пластика,
    о синдроме первого шага

    имени Нила Армстронга,
    с той разницей, что мой первый след

    важен лишь мне.

    я не герой, не покоритель планет,
    который гордо с флагом стоит
    то ли в эйфории, то ли в подпитии,
    и смотрит, как местное солнце,
    исчезая, садится за горизонт событий.

    а где-то, по ту сторону телеэкрана
    на него смотрят с гордостью папа и мама,
    в их подвале не видно ни млечного пути, ни его финала,
    вот оно, высшее образование для высших приматов.
    пусть вкус жизни уже давно бесцветен и постен, но
    откуда столько злости? (откуда столько злости?)
    мир, в ней скоро утонет.

    я слышу в отголосках радиопереговоров:
    ты не герой марсианских хроник,
    в твою честь не назовут ни звезду, ни планету,
    так накаляй свой градус горения по Фаренгейту,
    расчерти по геометрии страны и континенты
    пока окончательно не канул в лету.

    ...

    я не герой марсианских хроник
    теперь в этом закоулке не осталось ничего кроме
    криков в пределах планеты-палаты.
    боже, останови эти круги ада,
    что расходятся по воде от кислотного снегопада,
    всех систем, всех галактик ради,
    останови все это,
    пожалуйста, хватит!

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика