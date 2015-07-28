LIVE: читка отрывков повести "Дом на набережной" к юбилею Юрия Трифонова

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
11 августа состоится литературный вечер, на котором молодые актеры театра и кино Елена Муравьева и Степан Девонин прочитают отрывки из самых известных произведений Юрия Трифонова. Зрители перенесутся в атмосферу советской Москвы и почувствуют себя участниками событий, описанных в повестях и рассказах. Прозвучат выдержки из:
- "Дома на набережной",
- "Посещения Марка Шагала",
- "Времени и места".
28 августа 2015 года – в Год литературы – Юрию Трифонову исполнилось бы 90 лет. Его героями были рядовые жители столицы. В течение месяца Музей Москвы и музей "Дом на набережной" проводят литературные вечера и экскурсии, а также выставку детских рисунков Юрия Трифонова.
Смотрите прямую трансляцию читки на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 11 августа в 19.00
- Что: читки
- Кто: Елена Муравьева и Степан Девонин
- Кому смотреть: поклонникам творчества Юрия Трифонова