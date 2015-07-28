Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля 2015, 17:40

Культура

LIVE: читка отрывков повести "Дом на набережной" к юбилею Юрия Трифонова

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

11 августа состоится литературный вечер, на котором молодые актеры театра и кино Елена Муравьева и Степан Девонин прочитают отрывки из самых известных произведений Юрия Трифонова. Зрители перенесутся в атмосферу советской Москвы и почувствуют себя участниками событий, описанных в повестях и рассказах. Прозвучат выдержки из:

  • "Дома на набережной",
  • "Посещения Марка Шагала",
  • "Времени и места".

28 августа 2015 года – в Год литературы – Юрию Трифонову исполнилось бы 90 лет. Его героями были рядовые жители столицы. В течение месяца Музей Москвы и музей "Дом на набережной" проводят литературные вечера и экскурсии, а также выставку детских рисунков Юрия Трифонова.

Смотрите прямую трансляцию читки на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 11 августа в 19.00
  • Что: читки
  • Кто: Елена Муравьева и Степан Девонин
  • Кому смотреть: поклонникам творчества Юрия Трифонова

В ожидании начала трансляции смотрите:


Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн , Год литературы на m24.ru
литература писатели спектакли Дом на набережной литературные чтения прямые трансляции Москва онлайн

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика