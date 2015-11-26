Книги недели: "Как управлять рабами" и "Девушка, застрявшая в паутине"

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

Книга, написанная римским аристократом и британским ученым Кембриджского университета об отсутствии существенных изменений в управлении персоналом на протяжении последних полутора тысячелетий, книга-продолжение трилогии "Миллениум" и сборник головоломок, впервые вышедший в свет 75 лет назад – самые интересные книжные новинки в обзоре от Олега Жданова.

"Как управлять рабами", Марк Сидоний Фалкс и Джерри Тонер

Книга "Как управлять рабами" – вызов людям с ханжеско-рабской психологией и плохим чувством юмора. Судя по обложке, книгу написал Марк Сидоний Фалкс, римский аристократ из древнего рода, ради систематизации знаний и навыков эффективного использования рабов. Детали древнеримского быта прописаны точно и безукоризненно, и поэтому поначалу книга воспринимается как исторический роман, но чем больше читатель будет вчитываться в суждения Марка Сидония о методиках покупки, воспитания, обучения, мотивации и наказания рабов, тем больше ему будет хотеться снова взглянуть на обложку: не учебник ли по работе с персоналом у него в руках? Следующий этап погружения в эту книгу – это распознавание тонкого британского юмора и даже, возможно, сарказма реального автора этой книги – профессора университета в Кембридже Джерри Тонера. Книгу, безусловно, можно считать чудесным и легким интеллектуальным развлечением, а кроме того, прекрасным подарком любому вышестоящему начальнику как жертва на его алтарь. Очень рекомендую.

Москва, "Олимп-Бизнес"

"Девушка, которая застряла в паутине", Стиг Ларссон и Дэвид Лагеркранц

Так уж вышло, что и вторая книга этого обзора – "Девушка, которая застряла в паутине" – несет на своей обложке имена двух авторов. Стиг Ларссон, написавший три с половиной романа в серии о приключениях журналиста Микаэля Блумквиста и девушки-хакера Лисбет Саландер, человек очень необычной судьбы. Ярый коммунист, участник интернациональных социалистических движений, участник событий на Гренаде, на Кубе, и даже обучавший женщин в Ираке пользоваться гранатометом, умер в 2004 году, пешком поднявшись в свой офис на седьмом этаже по причине сломанного лифта. Триумфа книг своей трилогии он не увидел, хотя сегодня мировой тираж его книг превысил 65 миллионов экземпляров, а "Девушку с татуировкой дракона" экранизировала и его родная Швеция, и Голливуд. Издатели доверили дописать книгу-продолжение шведскому писателю и журналисту Дэвиду Лагеркранцу, и теперь у читателя есть шанс погрузиться в интригу и приключения романа "Девушка, которая застряла в паутине", подписанного двумя писательскими фамилиями. Для поклонников этой серии сообщу, что Микаэль переживает непростой период отчуждения в профессиональном сообществе, а Лисбет пытается распутать паутину криминальной деятельности своего отца. Убийство крупного шведского специалиста в области искусственного интеллекта вновь объединяет части этого прекрасного дуэта в единое целое. Скучно не будет, присоединяйтесь.

Москва, "Эксмо"

"5 минут на размышление"

Как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Перед нами книга, которая впервые вышла в свет 75 лет назад, выдержала несколько многотысячных изданий и осталась удивительно увлекательной и интересной. Если вы подумали, что речь идет об идеологическом трактате на тему построения светлого будущего, вы заблуждаетесь. Книга называется "5 минут на размышление. Лучшие головоломки советского времени". Строители коммунизма умели отдыхать интеллектуально и ярко даже со скупым игровым набором: шахматы, кости домино, кроссворды, шарады, ребусы, спички.

Выдающиеся ученые советских времен не брезговали составлять логические, математические и шахматные задачки для пионеров, школьников, инженеров и младших научных сотрудников. В книге собраны задачи из области географии и биологии, астрономии и физики, задачи на внимание, фокусы, игры, задачи с занимательными числами, логические ребусы и шахматные этюды. Издатели постарались избавить книгу от идеологии, но сохранить стилистику языка и весь графический материал первого, "сталинского" издания (1950): фотографии, рисунки, схемы. Стоит отметить особую ценность именно иллюстративного наследия этой книги. Ее рисунки – это путешествие в мир моды 50-х годов ХХ века. Задачки этого сборника актуальны и, возможно, даже стали более трудными для современных школьников, учитывая проблемы современного образования и попытку все свести к поиску ответа в интернете.

У вас есть шанс проверить себя в самых разных областях человеческих знаний или просто с азартом порешать головоломки. В некой идеалистической картине семейного субботнего вечера в гостиной большого дома или квартиры представляется встреча трех поколений: дедушек, бабушек, родителей и внуков. Причем, у дедушек и бабушек есть все шансы доказать детям и внукам свою интеллектуальную состоятельность и разносторонние знания. Азартная и умная книга ждет новые поколения своих читателей.

Москва, "Альпина Паблишер"

Олег Жданов