На фестивале "Морс" прошел очередной этап акции "Читай! Меняйся!"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

24 октября на фестивале "Морс" в центре дизайна Artplay состоялся очередной этап акции "Читай! Меняйся!", социального проекта "Город Доверия".

Основная цель проекта – сделать книги более доступными и поддерживать традицию домашнего чтения. Благодаря выездным мероприятиям у проекта "Читай! Меняйся" появляются новые участники, многие посетители фестиваля задумались о присоединении к акции в будущем, уточняли адреса других действующих пунктов обмена. Пополнение обменного фонда осуществляется благодаря партнерам программы: книжным магазинам, издательствам и другим.

Движение "Читай! Меняйся!" – социальный проект "Города Доверия" объединенной редакции "Москва Медиа". Проект включает три основных направления: активность в рамках ТВ-формата, участие в акциях партнеров и разработку оригинальных общественных инициатив.

"Несмотря на распространение электронных гаджетов, чтение книги по-прежнему доставляет удовольствие. С этим согласны и посетители нашей акции в ЦДМ, и звездные гости – писатели, актеры, телеведущие, – рассказал руководитель холдинга "Москва Медиа" Игорь Шестаков. – Наше движение решает сразу несколько вопросов: формирование литературного вкуса, возможность постоянного обновления частных библиотек при сохранении семейного бюджета и площади жилья, расширение круга друзей и единомышленников".

Точки обмена книг будут анонсированы на сайте проекта "Город Доверия".