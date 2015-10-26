Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября 2015, 13:11

Культура

На фестивале "Морс" прошел очередной этап акции "Читай! Меняйся!"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

24 октября на фестивале "Морс" в центре дизайна Artplay состоялся очередной этап акции "Читай! Меняйся!", социального проекта "Город Доверия".

Основная цель проекта – сделать книги более доступными и поддерживать традицию домашнего чтения. Благодаря выездным мероприятиям у проекта "Читай! Меняйся" появляются новые участники, многие посетители фестиваля задумались о присоединении к акции в будущем, уточняли адреса других действующих пунктов обмена. Пополнение обменного фонда осуществляется благодаря партнерам программы: книжным магазинам, издательствам и другим.

Движение "Читай! Меняйся!" – социальный проект "Города Доверия" объединенной редакции "Москва Медиа". Проект включает три основных направления: активность в рамках ТВ-формата, участие в акциях партнеров и разработку оригинальных общественных инициатив.

"Несмотря на распространение электронных гаджетов, чтение книги по-прежнему доставляет удовольствие. С этим согласны и посетители нашей акции в ЦДМ, и звездные гости – писатели, актеры, телеведущие, – рассказал руководитель холдинга "Москва Медиа" Игорь Шестаков. – Наше движение решает сразу несколько вопросов: формирование литературного вкуса, возможность постоянного обновления частных библиотек при сохранении семейного бюджета и площади жилья, расширение круга друзей и единомышленников".

Точки обмена книг будут анонсированы на сайте проекта "Город Доверия".

Сюжет: Новости Города Доверия
литература Artplay Москва Медиа Город Доверия Читай! Меняйся!

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика