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Литература

26 августа 2014, 18:13

В России выпустят книгу об истории видеоигр

литература книги издательства видеоигры Белое яблоко Тристан Донован

Фото: m24.ru

В России 29 сентября в продажу поступит переведенная на русский книга британского журналиста Тристана Донована "Играй! История видеоигр". Об этом на своей странице в соцсети "Вконтакте" сообщило издательство "Белое яблоко".

В своей работе Донован рассказывает об эволюции видеоигр и о том, как усиливалось их влияние на современную массовую культуру практически по всему миру. Материалом для книги послужили исследования и свыше 140 интервью, которые журналист взял у ключевых деятелей индустрии.

На английском произведение было опубликовано еще в 2010 году. Однако специально для русского издания Донован написал новую главу о положении дел в современной игровой индустрии, в том числе и в ее российском сегменте.

Ранее издательство "Белое яблоко" выпустило на русском известную за рубежом книгу "Game Over: как Nintendo завоевала мир" Дэвида Шеффа. В работе подробно рассказывается о том, как компания Nintendo добилась успеха, создавая консоли и игры для них. Примечательно, что предисловие к этой книге написал создатель "Тетриса" Алексей Пажитнов.

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