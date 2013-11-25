Книга о музыканте Сергее Курехине поступит в продажу 30 ноября

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 30 ноября, в продажу поступит книга музыкального продюсера и журналиста Александра Кушнира "Сергей Курехин: Безумная механика русского рока". Произведение, работа над которым велась в течение пяти лет, написано в жанре биографии. Читатели узнают о периоде жизни музыканта с 1954 по 1966 год.

Основой материалов стали более 200 интервью с родными и друзьями знаменитого музыканта. В их числе – критик Артемий Троицкий, лидер "Аквариума" Борис Гребенщиков, музыкант Сергей Летов, супруга Курехина – Анастасия.

"Моя гордость — это интервью с 83-х летней матерью Курехина Зинаидой Леонтьевной. До этого она ни разу в жизни с журналистами не общалась. Я это интервью пробивал несколько лет, мне все вокруг говорили, что шансов у меня ноль. Мама Курехина ведет замкнутый образ жизни, живет под Питером", - рассказал Александр Кушнир в интервью РИА Новости.

Книга состоит из четырех частей: "Белые пятна истории", "Поп-механика": обстрел ракетами", "Вопреки законам механики" и "Механика судьбы". Во время работы над произведением автору удалось собрать и систематизировать аудио- видео и фотоархивы, которые открыли неизвестные факты из биографии музыканта. В книге собраны порядка 300 редких иллюстраций, многие из которых публикуются впервые.

Что касается оформления, то, по словам Кушнира, книга фактически создана вручную: от первой до последней страницы.

Сергей Курехин родился в 1954 году в Мурманске. Музыкой начал заниматься с четырех лет. После окончании школы вместе с семьей он переехал в Ленинград, где поступил в музыкальное училище имени Мусоргского. Оттуда его отчислили за прогулы, затем Курехин какое-то время проучился в Институте культуры имени Крупской, а потом работал концертмейстером художественной гимнастики.

В музыку Курехин пришел как рок-пианист – в период с 1971-го по 1977 год выступал с группами "Пост", "Большой железный колокол" и "Гольфстрим". Затем увлекся джазом и выступал на крупнейших фестивалях страны.

В 1984 году Курехин создал "Популярную механику" – самый известный его проект, в который вошли участники групп "Аквариум", "Кино", "Странные игры", "АукцЫон" и другие.

Оркестр Курехина объехал всю страну, а затем выступал и за рубежом. Иногда в него входило около 300 человек. Также артист выступал с сольными программами, писал музыку к спектаклям и фильмам.

В 1991 году Курехин в программе "Пятое колесо" запустил в свет медиавирус, известный как "Ленин — гриб".

Сергей Курехин скончался в возрасте 42 лет после двух месяцев тяжелой и редкой болезни сердца.