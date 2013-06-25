В интернете началось голосование за лауреата премии "Большая книга"

В интернете началось голосование читателей за лучшее произведение Национальной литературной премии "Большая книга". В списке финалистов оказались Сергей Беляков, Юрий Буйда, Евгений Водолазкин, Андрей Волос, Дмитрий Данилов и многие другие. Отметим, что любой роман можно прочесть бесплатно на странице голосования.

Фото: bigbook.ru

"Гумилев сын Гумилева"

Историк, критик и литературовед Сергей Беляков, являясь специалистом по биографии и научному наследию Льва Гумилева, написал наиболее полную его библиографию. Книга была основана на документах и материалах, многие из которых ранее не были опубликованы.

Беляков в течение двадцати лет изучал созданную ученым пассионарную теорию этногенеза, которая как никакая другая гипотеза может наиболее точно описать день сегодняшний и спрогнозировать будущее.

Фото: bigbook.ru

"Вор, шпион и убийца"

Новый роман Юрия Буйды был написан в конце 2012 года, и уже получил множество положительных отзывов критиков. Главный герой с детства увлекается Кафкой и мечтает стать писателем, однако в послевоенные годы все, что его ожидает - это нищета и беспорядочные сексуальные связи.

Как отметил литературный критик Александр Агеев, читать Буйду и приятно и страшно, так как у него "струна перетянута", и кажется что она оборвется, но она продолжает звучать на пределе.

Фото: bigbook.ru

"Лавр"

Питерский филолог и специалист по древнерусской литературе Евгений Водолазкин описывает в своем новом романе историю средневекового врача. Несмотря на свои знания, он не смог спасти возлюбленную, после чего дает обет безбрачия. Он пускается в странствие, исцеляя всех на своем пути.

Стоит отметить, что Водолазкин уже становился финалистом "Большой книги" в 2010 году за роман "Соловьев и Ларионов".

Фото: bigbook.ru

"Возвращение в Панджруд"

Роман Андрея Волоса посвящен знаменитому персидскому поэту Абу Абдаллаху Рудаки. Он был ослеплен по приказу эмира и отправлен в 300-километровое путешествие.

Первый роман Волоса "Хуррамабад", написанный в 2000 году, получил Государственную премию России, российско-итальянскую награду "Москва - Пене", а также премии журналов "Знамя" и "Новый мир".

Фото: bigbook.ru

"Описание города"

Писатель и журналист Дмитрий Данилов раз в месяц в течение года ездил в город и бродил там по улицам, читал местную прессу, ходил на рынки. В своем произведении писатель поднимает вопрос "можно ли влюбиться в город так, чтобы описать его как свой родной?".

Роман Данилова "Горизонтальное положение" в 2010 году номинировался на премию "Национальный бестселлер", а в 2001 году вошел в шорт-лист премий "Большая книга" и "НОС".



Фото: bigbook.ru

"Красный свет"

Роман писателя и художника Максима Кантора вошел в длинный список "Национального бестселлера". Главы в нем повторяются терцинами (трехстишиями): современность – мировая война – Вторая мировая война и современность, увиденная гитлеровским чиновником. Тем самым автор подчеркивает, что история по сути своей едина.



Фото: bigbook.ru

"Тетя Мотя"

Прозаик и литературный критик Майя Кучерская написала роман о бывшей учительнице русского языка, работающей корректором еженедельной газеты. Ведя размеренную жизнь, внезапно она оказывается в центре любовного треугольника.

Кучерская была удостоена Бунинской премии за сборник "Современный патерик. Чтение для впавших в уныние" и премии "Студенческий бункер" за роман "Бог дождя".



Фото: bigbook.ru

"Маша Регина"

Литератор и публицист, исполнительный директор премии "Национальный бестселлер" Вадим Левенталь посвятил свой дебютный роман истории молодого кинорежиссера Маши Региной. Она прошла путь от школьной скамьи до ковровой дорожки на известных кинофестивалях. И роман затронул историю любви трех ее мужчин. Любви жертвенной, искренней и злой.



Фото: bigbook.ru

"Подожди, я умру – и приду"

Писатель, журналист и редактор Анна Матвеева посвятила сборник памяти отца. Его название родилось из фразы сына писательницы, не спешившего к семейному ужину, увлекшись компьютерной игрой. Своим рассказам Матвеева может придать новый смысл, вывернув сюжет наизнанку, замедлив или ускорив происходящее.

Примечательно, что литературный критик Виктор Топоров относит Матвееву к уральскому магическому реализму.

Фото: bigbook.ru

"Обращение в слух"

Дебютный роман тележурналиста Антона Понизовского посвящен рассказам простых людей из народа, собранных профессором швейцарского университета. Он планирует раскрыть тайну русской души.

"Немцы"

Писатель и журналист Александр Терехов вновь написал крупный (около 600 страниц) роман о руководителе пресс-центра Эбегарде, умном и ироничном скептике, который крепко держится за свою должность. При этом он еще борется за любовь своей дочери от первого брака. Для этого ему необходимо поговорить со своей бывшей женой.

За свой 800-страничный роман "Каменный мост" Терехов уже удостаивался премии "Большая книга".

Итоги народного голосования будут подведены в ноябре этого года.