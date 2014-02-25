Внук Исаака Бабеля: "Продолжу искать пропавшие рукописи деда"

"За обедом": Андрей Малаев-Бабель - о тайне исчезнувших рукописей деда

Американский актер и режиссер, внук Исаака Бабеля - Андрей Малаев-Бабель приехал в Россию, чтобы презентовать мемуары своей бабушки Антонины Пирожковой, супруги советского писателя.

В интервью телеканалу "Москва 24" Андрей Малаев-Бабель рассказал о том, почему принял решение эмигрировать в США и как проходят поиски пропавших рукописей Исаака Эммануиловича.

- Ваш дед – фигура известная, а вот о бабушке знают далеко не все. Между тем, она, будучи инженером-строителем, спроектировала несколько станций столичного метро. Что еще можете рассказать об Антонине Пирожковой?



- Родилась в сибирском селе Красный Яр за год до ухода Толстого из Ясной Поляны, а умерла в городе Сарасота штата Флорида, успев проголосовать за первого в истории США чернокожего президента. Прожила 101 год. А вообще она была выдающимся инженером-конструктором Московского метро. Ее инженерному перу принадлежат станции: "Киевская", "Павелецкая", "Площадь Революции", а также купола на "Маяковской".

- То есть расписные плафоны – ее рук дело?

- Да. Станция была задумана без высокого потолка, и она уже на готовой станции выбивала балки, чтобы сделать плафоны. Ее математические расчеты были настолько точны, что бабушка не перестраховывалась.

У нее в школьном дипломе было написано: "Выдающиеся способности по литературе и физико-математическому циклу".



- Вы неоднократно говорили, что убедили переехать бабушку в США. А идея написать мемуары также исходила от вас?

- Нет, она сама хотела. Когда бабушка закончила первый вариант своих воспоминаний о Бабеле, то посчитала, что долг свой перед ним выполнила.

- Вам не довелось лично знать деда. Наверняка жалеете об этом?

- Если бы его не расстреляли в 1940 году, то возможно, что он дожил бы и до моего рождения. Конечно, когда я побывал в Николоворобинском переулке, где был дом Бабеля и жила бабушка с мамой долгое время после его ареста, у меня к горлу подступили слезы. Дедушку арестовали через два года после рождения моей мамы – это трагедия.

- Почему Бабель не государственный классик? Например, Солженицын им стал, хотя отношения с советской властью у него были не самые радужные.

- Солженицын все-таки вернулся на родину, занял определенную позицию. И при этом вписался в ту самую классику. Бабеля расстреляли. Все, связанное с его именем, напоминает о той несправедливости, которая была совершена по отношению к нему и к мировой литературе. Меня все время спрашивают, почему я уехал. Отвечаю с профессиональной точки зрения – у меня была возможность состояться в качестве театрального деятеля именно за границей. Но был еще один момент – в начале 90-х годов я понял, что покаяния за то, что произошло здесь в 30-х, не будет никогда. Взять хотя бы закон о репрессированных. Когда-то в нем было сказано, что страна несет перед репрессированными материальную и моральную ответственность, а теперь слово "моральную" вычеркнули, а компенсацию репрессированным назвали льготами.

- Загадочная история с теми 24 папками рукописей Бабеля, которые НКВДшники изъяли при обыске в квартире писателя. Вы что-нибудь знаете об этих папках?

- Я сейчас работаю с архивом ФСБ, чтобы узнать, куда могли деться эти папки. Единственный документ, который существует, говорит о том, что некий лейтенант получил эти папки с рукописями, записные книжки, дневники, письма. Затем запечатал их в девять пакетов. Куда они делись, никто не знает.

- Получается, где-то есть произведения нашего советского классика, которые читал в свое время только он и чекисты?

- Возможно, и чекисты не читали. Могло случиться, что рукописи затребовал Сталин. А у него, как и у всякого человека с манией величия, была установка – все, к чему прикоснулся, должно храниться вечно. Вот я и надеюсь, что полистав рукописи, он отправил их куда-то на хранение.

- Если рукописи затребовал Сталин, могут ли они храниться в Кремле?

- Есть президентский архив. Бабушка писала письмо президенту Ельцину в 1995 году перед отъездом. Ей не ответили.

- А вы писем не писали?

- Нет, я двигаюсь в другом направлении – работаю с архивами.

- А в президентский архив вы можете пойти?

- Конечно, буду писать туда запрос.

- Как вы характеризуете Бабеля-писателя?

- Бабеля печатают и переводят на все мировые языки. Оказывается, что тот колорит, то знание истории, которые нас отличают, совершенно не отражаются на понимании Бабеля. Он универсален – пишет о жизни и смерти. Бабель, как сейчас говорят в Америке, писатель-феминист. С того момента, как он познакомился с моей бабушкой, у него появился литературный женский идеал. Потому что до 30-х годов ни в "Конармии", ни в "Одесских рассказах" женского идеала нет.

- Сколько лет вашему сыну? И читал ли он прадеда?

- С шестью рассказами Бабеля он знаком, потому что я играю моноспектакль по этим произведениям, и он на нем присутствовал.

- Вы много раз сетовали, что Бабеля никто не может достойно экранизировать. На ваш взгляд, кто из современных режиссеров мог бы снять фильм или поставил спектакль по его произведениям?

- Кто-то говорил, что Скорсезе неплохо мог бы поставить "Одесские рассказы". Возможно, так и есть. И я знаю, что "Конармию" хочет экранизировать Сокуров. Хочется пожелать ему успеха.