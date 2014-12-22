Трансляция: моноспектакль "Про LOVE" на Открытой сцене

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Во вторник на Открытой сцене покажут моноспектакль "Про LOVE". Режиссер - Ирина Кондрашова, исполняет - Денис Ткачев. Трудно дать емкое определение слову "любовь", со временем все мы меняем свое представление о ней, но каждый из нас знает это чувство. В поисках ответа на вечный вопрос о любви авторы обратились к произведениям Набокова, Куприна, Шукшина и Бабеля.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 20.00.