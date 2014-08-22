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Литература

22 августа 2014, 12:44

В сборнике "Возвращение в Москву" собрали воспоминания писателей и журналистов

литература писатели Лев Рубинштейн сборники Возвращение в Москву

"Афиша": Вышел сборник "Возвращение в Москву"

В свет вышел сборник "Возвращение в Москву", где собраны воспоминания писателей, художников и журналистов о Москве. Это истории о том городе, который они любят, даже если города этого уже нет. Среди авторов Лев Рубинштейн, Сергей Гандлевский, Андрей Бильжо, Гриша Брускин, Семен Файбисович, Мария Галина.

"Когда меня спрашивает кто-нибудь (особенно за границей), кем я себя ощущаю – "русским", "еврейским" или каким-либо еще, я всегда без запинки отвечаю, что в первую очередь ощущаю себя "московским", а уж потом первым, вторым и каким-либо еще", - так говорил поэт Лев Рубинштейн.

В книге, выпущенной в издательстве "Б.С.Г.-Пресс", приведены истории о пленных немцах и пивных кружках, о расчерченных "классиками" тротуарах и играх в "казаки-разбойники". В общем, получился такой коллективный портрет города в духе советского фильма "Когда деревья были большими", уютный и смешной.

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