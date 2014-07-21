"Не говорить, а писать": книги, женщины и философия Эрнеста Хемингуэя

Эрнест Хемингуэй. Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 21 июля, исполняется 115 лет со дня рождения американского писателя, журналиста, лауреата Нобелевской премии по литературе Эрнеста Хемингуэя. В понедельник, 21 июля, исполняется 115 лет со дня рождения американского писателя, журналиста, лауреата Нобелевской премии по литературе Эрнеста Хемингуэя. Он писал лаконично, но емко, исключая потоки лишних слов. Многие из рассказов и романов литератора автобиографичны. Признание критиков и читателей Хемингуэю принесли произведения "Прощай, оружие!", "По ком звонит колокол", "Старик и море", "Острова в океане".





M24.ru сделало подборку самых интересных высказываний Эрнеста Хемингуэя о смысле жизни, профессии, любви и войне.

Фото: ИТАР-ТАСС

О ПИСАТЕЛЬСКОМ РЕМЕСЛЕ

"То, что писатель хочет сказать, он должен не говорить, а писать".

"Нет на свете дела труднее, чем писать простую, честную прозу о человеке".

"Что мешает писателю? Выпивка, женщины, деньги и честолюбие. А также отсутствие выпивки, женщин, денег и честолюбия".

О КНИГАХ

"Марк Твен — мой любимый писатель, по трем причинам: он писал хорошо, он меня развлекает и он уже умер".

"Вся американская литература вышла из "Гекльберри Финна".

"У Достоевского есть вещи, которым веришь и которым не веришь, но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам, — слабость и безумие, порок и святость, одержимость азарта становились реальностью, как становились реальностью пейзажи и дороги Тургенева и передвижение войск, театр военных действий, офицеры, солдаты и сражения у Толстого".

"Некоторые книги незаслуженно забываются, но нет ни одной, которую незаслуженно помнили бы".

ОБ АЛКОГОЛЕ

"Я понимаю, вы слышали, что я пью. Хочу объяснить, почему это делаю. С утра пишу. Потом, чтобы перестать думать о том, что написал, выпиваю и тогда немного отдыхаю. А иначе можно сойти с ума — ты не перестаешь думать о том, что дальше твой герой будет делать и что ответит она ему, а он ей".

"Будучи трезвым, претворите в жизнь все свои пьяные обещания — это научит вас держать язык за зубами".

"Интеллигентный человек иногда напивается для того, чтобы провести время со своей глупостью".

Фото: ИТАР-ТАСС

О ЛЮБВИ

"Если двое любят друг друга, это не может кончиться счастливо".

"На свете так много женщин, с которыми можно спать, и так мало женщин, с которыми можно разговаривать".

О СПОРТЕ

"Бокс научил меня никогда не оставаться лежать, всегда быть готовым вновь атаковать… быстро и жестко, подобно быку".

"Я знаю только три настоящих вида спорта: корриду, альпинизм и автогонки".

Фото: ИТАР-ТАСС

О ЖИЗНИ

"Дайте человеку необходимое — и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами — он будет стремится к роскоши. Осыпьте его роскошью — он начнет вздыхать по изысканному. Позвольте ему получать изысканное — он возжаждет безумств. Одарите его всем, что он пожелает — он будет жаловаться, что его обманули, и что он получил не то, что хотел".

"Когда что-то кончается в жизни, будь то плохое или хорошее, остается пустота. Но пустота, оставшаяся после плохого, заполняется сама собой. Пустоту же после хорошего можно заполнить, только отыскав что-то лучшее".

"Из всех животных только человек умеет смеяться, хотя как раз у него для этого меньше всего поводов".

О ВОЙНЕ

"Никогда не считал, что война – неважно, насколько она необходима или оправдана, – не преступление".

"Есть вещи и хуже войны: трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже".

ОБ ОТДЫХЕ

"Я люблю спать. Моя жизнь имеет тенденцию распадаться на части, когда я просыпаюсь, знаете ли".

Фото: ИТАР-ТАСС

Интересные факты - Эрнест Хемингуэй творил стоя. Его рабочее место было оформлено в минималистическом стиле: пюпитр, на котором лежали листы бумаги и печатная машинка. Сначала писатель делал наброски карандашом, испещряя белоснежные листы размашистым почерком. Эти черновики ложились в основу печатного варианта – тексты своих произведений Хемингуэй набирал на машинке. - Эрнест Хемингуэй творил стоя. Его рабочее место было оформлено в минималистическом стиле: пюпитр, на котором лежали листы бумаги и печатная машинка. Сначала писатель делал наброски карандашом, испещряя белоснежные листы размашистым почерком. Эти черновики ложились в основу печатного варианта – тексты своих произведений Хемингуэй набирал на машинке. "Он ведет запись своих ежедневных успехов в большой таблице, сделанной из стенки картонного ящика и прикрепленной к стене под носом охотничьего трофея — головы газели. Цифры в таблице, обозначающие количество написанных в день слов, изменяются от 450, 575, 462, 1250 обратно к 512 — в те дни, когда Хемингуэй написал больше слов, он перерабатывал для того, чтобы на следующий день без зазрений совести рыбачить на просторах Гольфстрима" (из интервью писателя, автора биографических исследований, журналиста Джорджа Плимптона для Paris Review , 1954 год); - Охота была страстью Хемингуэя. Когда Эрнесту было 12 лет, дедушка подарил мальчику ружье, а отец научил выслеживать в лесу зверя; - Писательский дебют Хемингуэя состоялся в школьном журнале "Скрижаль", где напечатали рассказы "Суд Маниту" и "Все дело в цвете кожи"; - После окончания школы Эрнест Хемингуэй устроился в газету Тhe Kansas City Star, где публиковал материалы о городских происшествиях. Многое из увиденного молодым человеком в те годы послужило основой для рассказов и романов; - Хемингуэй участвовал в Первой мировой войне в Италии в качестве шофера "Красного Креста". Некоторое время спустя он скажет, что поступил необдуманно, пополнив ряды добровольцев. В 1918 году Хемингуэй спас от смерти итальянского снайпера, получив множественные ранения; - В Париже, куда Хемингуэй переехал жить с супругой Хэдли, познакомился с Джеймсом Джойсом. Позже через своих американских друзей Хемингуэй организовал нелегальное распространение попавшей под запрет книги "Улисс"; - Был женат четыре раза; - Литературный успех пришел к писателю в 1926 году после выхода романа "И восходит солнце"; - Во время Второй мировой войны организовал контрразведку против нацистских шпионов на Кубе; - Последние годы жизни писателя омрачила депрессия. Хемингуэю казалось, что он стал объектом слежки агентов ФБР. Его лечили в психиатрической клинике, применяя метод электрошока. После такого "медикаментозного курса" Хемингуэй потерял память. - 2 июля 1961 года, находясь в своем доме, писатель застрелился из ружья. - В начале 1980-х подтвердилась слежка за Эрнестом Хемингуэем со стороны ФБР.





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