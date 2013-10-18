Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября 2013, 14:37

Культура

В книжных магазинах появился архивный роман об "исчезнувшей" Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Историк литературы и исследователь литературного быта 20-50-х годов прошлого века Наталья Громова выпустила новый архивный роман. Книгу "Ключ. Последняя Москва" уже можно найти на прилавках столичных магазинов.

Новый роман повествует о Москве, которой больше нет, и москвичах, которые жили когда-то на улицах, застроенных сегодня стеклянными бизнес-центрами и небоскребами. Несмотря на то, что героев в книге много, главным ее персонажем стала сама Громова, которой удалось переосмыслить собственную жизнь, окунувшись в историю столицы.

На счету писательницы Наталья Громовой – произведения "Узел. Поэты: дружбы и разрывы", "Странники войны. Воспоминания детей писателей" и другие архивные романы. Все ее работы - в том числе и "Ключ. Последняя Москва" - основаны на материалах, полученных из частных архивов, дневников, бесед с реальными людьми.Эксперты сулят автору в 2014 году получение литературных наград, сообщает издательство "АСТ".

литература книги новинки архивы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика