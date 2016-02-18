Живые поэты: Инга Кузнецова

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Протвино Возраст: 41 год Любимые поэты: Тумас Транстремер, Осип Мандельштам, Гийом Аполлинер

Мне нужно вспомнить

мне нужно снова вспомнить все слова

пока выходит стрелочник из будки

пока выходит парусник из бухты

пока из почек прорастают буквы

и мчится солнце с головою льва

немой выходит стрелочник и поезд

обнимет холм точно скользящий пояс

усталый бог не продолжает повесть

мне нужно вспомнить и не расплескать

носить как воду всё на коромысле

пока программа убыли подвисла

пока летают бабочки и смыслы

как память крика звучна и резка

но трудно прошептать во тьме рисуя

всерьёз объёмно дом и дым росу и

пух тополя заката полосу

слова растут в космическом лесу

пока задумчив стрелочник молчащий

мерцает парус звери любят в чаще

пока никто не отпивал от чаши

безыменье подобно колёсу

мелькают в спицах лошадь и солома

выходит смерть как девочка из дома

пока ничто не ясно не знакомо

поэты держат вещи на весу

Авторские орфография и пунктуация сохранены