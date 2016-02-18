Форма поиска по сайту

18 февраля 2016, 19:24

Культура

Живые поэты: Инга Кузнецова

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Протвино
  • Возраст: 41 год
  • Любимые поэты: Тумас Транстремер, Осип Мандельштам, Гийом Аполлинер

    • Мне нужно вспомнить

    мне нужно снова вспомнить все слова
    пока выходит стрелочник из будки
    пока выходит парусник из бухты
    пока из почек прорастают буквы

    и мчится солнце с головою льва
    немой выходит стрелочник и поезд
    обнимет холм точно скользящий пояс
    усталый бог не продолжает повесть

    мне нужно вспомнить и не расплескать
    носить как воду всё на коромысле
    пока программа убыли подвисла
    пока летают бабочки и смыслы

    как память крика звучна и резка
    но трудно прошептать во тьме рисуя
    всерьёз объёмно дом и дым росу и
    пух тополя заката полосу

    слова растут в космическом лесу
    пока задумчив стрелочник молчащий
    мерцает парус звери любят в чаще
    пока никто не отпивал от чаши

    безыменье подобно колёсу
    мелькают в спицах лошадь и солома
    выходит смерть как девочка из дома
    пока ничто не ясно не знакомо
    поэты держат вещи на весу

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • orlovsky.poetry@gmail.com
