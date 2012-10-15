Виктор Ерофеев презентует книгу "АКИМУДЫ: нечеловеческий роман"

Виктор Ерофеев/Фото: ИТАР-ТАСС

В ТД "Библио-Глобус" 16 октября состоится презентация новой книги писателя Виктора Ерофеева " АКИМУДЫ: нечеловеческий роман". На страницах произведения автор рассуждает о столичной жизни и нравах москвичей. Однако совсем скоро сюжет приобретает неожиданный для читателя поворот. Ерофеев вводит в роман элемент мистики.

"В Москве открывается посольство несуществующей на земном шаре страны Акимуды. Это государство страшно любит Россию. Они хотят, чтобы Россия процветала. Но наша природная подозрительность, недоверие к любому позитивному поступку приводит к тому, что Россия объявляет войну Акимудам. Наши славные бомбардировщики куда-то летят и что-то бомбят", - так описывает автор идею своего романа.

На протяжении всего повествования литератор задается вопросом о смысле человеческого существования. Читатель найдет в романе Ерофеева вечную тему любви, святости, абсурда и жестокости. Главным героям романа предстоит нелегкая встреча – очная ставка с "новым богом".

Начало мероприятия в 19.30. Встреча с автором пройдет на первом уровне зала презентаций, сообщается на сайте книжного магазина.

Биография и творчество Виктора Ерофеева Виктор Ерофеев, которому 19 сентября Виктор Ерофеев, которому 19 сентября исполнилось 65 лет , является лауреатом премии имени В.В. Набокова, кавалером французского Ордена искусств и литературы. Ерофеев занимает должность главного редактора The Penguin Book of New Russian Writing, а также является автором и ведущим телепрограммы "Апокриф" на канале "Культура" и ведущим передачи "Энциклопедия русской души" на Радио Свобода. Признание читательской аудитории пришло к Ерофееву после публикации его романов "Жизнь с идиотом", "Русская красавица" и "Русский апокалипсис".

