Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан

Американский поэт и музыкант Боб Дилан стал обладателем Нобелевской премии по литературе 2016 года. Шведские академики так сформулировали свое решение: "за создание новых поэтических выражений в концепции американской песенной традиции".

Среди претендентов (весь список оглашается спустя 50 лет после вручения) этого года были: российский поэт Евгений Евтушенко, кениец Нгуги Ва Тхионго, австралиец Петер Хандкеиз, американец Филипп Рот, норвежский поэт Юн Фоссе, сириец Адонис, кореец Ко Юн, японец Харуки Мураками.

Литературные критики основные ставки делали на сирийского поэта Адониса (в силу политической ситуации) и на кенийского прозаика (африканские писатели давно не становились лауреатами), однако академики отдали премию американскому музыканту и поэту.

Еще до подведения итогов мирового конкурса шеф-редактор портала ГодЛитературы.рф Михаил Визель так сказал про победителя: "Я мечтаю, чтобы Нобелевскую премию получил Боб Дилан – выдернувший поэзию из чистеньких американских университетов и богемных европейских кафе на обратно на площади и стадионы." По мнению литературного критика Мити Самойлова, постоянного члена жюри премии "Национальный бестселлер", решение шведов очень неожиданное и в то же время примиряющее все страны.

Боб Дилан считается культовой фигурой в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. Его песни Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin` стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США.

По данным опроса Rolling Stone, Боб Дилан - второй по значимости исполнитель после The Beatles в истории. Time включил Дилана в сотню самых влиятельных людей XX века.

На его счету 10 премий "Грэмми".

Видео: youTube/пользователь: NERGAL BELZEBU'