11 октября 2016, 10:55

Культура

Журналист Леонид Клейн раскроет секреты величия романа "Война и мир"

Журналист, радиоведущий и преподаватель Института общественных наук РАНХиГС Леонид Клейн прочтет лекцию о важности романа "Война и мир" в русской и мировой литературе. Об этом сообщается на сайте проекта Лекторий "Самое важное".

Клейн объяснит, почему роман считается великим и постарается ответить на главный вопрос, который мучает всех школьников – в чем секрет популярности одного из самых длинных произведений русской литературы и в чем заключается главное достижение Льва Николаевича Толстого.

Лекция пройдет в рамках курса "Интеллектуальные и культурные бренды". Спикерами курса являются известные ученые, писатели, журналисты и деятели культуры.

Место: Чистопрудный бульвар, 23 стр. 1, Библиотека Ф.М. Достоевского

Время: 11 октября, 20:00

Цена: 500 рублей

литература Война и мир

