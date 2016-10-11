Журналист Леонид Клейн раскроет секреты величия романа "Война и мир"

Журналист, радиоведущий и преподаватель Института общественных наук РАНХиГС Леонид Клейн прочтет лекцию о важности романа "Война и мир" в русской и мировой литературе. Об этом сообщается на сайте проекта Лекторий "Самое важное".

Клейн объяснит, почему роман считается великим и постарается ответить на главный вопрос, который мучает всех школьников – в чем секрет популярности одного из самых длинных произведений русской литературы и в чем заключается главное достижение Льва Николаевича Толстого.

Лекция пройдет в рамках курса "Интеллектуальные и культурные бренды". Спикерами курса являются известные ученые, писатели, журналисты и деятели культуры.