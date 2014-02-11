Форма поиска по сайту

11 февраля 2014, 19:08

Культура

Сформирован лонг-лист финалистов "Национального бестселлера"

Владимир Сорокин. Фото: ИТАР-ТАСС

Большое жюри "Национального бестселлера" сформировало длинный список финалистов премии, в который вошли 48 произведений. Среди них "Теллурия" Владимира Сорокина, Victory park Алексея Никитина, "Апология Чукчей" Эдуарда Лимонова, "Живые люди" Яны Вагнер и другие.

Полный список номинантов можно посмотреть на официальном сайте премии.

Произведения отбирало жюри из 20 человек – поэты, филологи, журналисты, писатели, критики, режиссеры.

Шорт-лист и Малое жюри будет озвучено 17 апреля.

