Новая книга: "Счастье по расчету", Пол Долан

Известный исследователь феномена счастья Пол Долан интересен своим структурным подходом к определению одного из самых загадочных эмоциональных явлений. В книге "Счастье по расчету: Как управлять своей жизнью, чтобы быть счастливым каждый день" он разбирает счастье по полочкам и показывает, что к нему ведут даже незначительные перемены в жизни.

Большая часть книги сконцентрирована вокруг идеи, кажущейся известной с самого детства. Автор предлагает вновь переосмыслить свое отношение к окружающему миру, посмотреть иначе на вещи и процессы, ставшие бытовыми и заурядными. В основе учения Пола Долана стоит принцип баланса между удовольствием и смыслом. По мнению психолога, неосмысленное удовольствие не приносит человеку счастья, как и жизнь, полная смысла, но отвергающая развлечения.

Стоит отметить, что будучи экономистом по образованию и исследователем по призванию, Пол Долан ориентируется не только на свой жизненный опыт, но и на социальные опросы, наблюдения за поведением людей, беседы с коллегами из разных областей. Из этой информации складывается весьма серьезный, но не занудный, психологический материал, наполненный мотивациями и практическими заданиями.

М.: Альпина Паблишер