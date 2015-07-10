Живые поэты: Алексей Шмелев

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Алексей Шмелев

Город: Москва Возраст: 28 лет Любимые поэты: Тарковский, Цветаева, Гумилев

Всё тебе не хватает чего-то,

всё меняешь за городом город.

И работа тебе – не работа,

да и повод, как будто не повод...

Эта женщина рядом с тобою –

есть красивее, кто бы спорил...

Да и то, что зовётся судьбою

лучше было бы встретить у моря.

И понять – нет любви безответной,

потому что любовь – есть служенье,

и что только движенье бессмертно,

потому что рождает движенье...

Оглянись на себя не во гневе –

в этом городе ты ещё не был.

И расти, как растут деревья:

одновременно в землю и в небо.

