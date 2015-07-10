Живые поэты: Алексей Шмелев

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.
Алексей Шмелев
Всё тебе не хватает чего-то,
всё меняешь за городом город.
И работа тебе – не работа,
да и повод, как будто не повод...
Эта женщина рядом с тобою –
есть красивее, кто бы спорил...
Да и то, что зовётся судьбою
лучше было бы встретить у моря.
И понять – нет любви безответной,
потому что любовь – есть служенье,
и что только движенье бессмертно,
потому что рождает движенье...
Оглянись на себя не во гневе –
в этом городе ты ещё не был.
И расти, как растут деревья:
одновременно в землю и в небо.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
Как поучаствовать в проекте
Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому: