10 июля 2015, 19:08

Живые поэты: Алексей Шмелев

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Алексей Шмелев

  • Город: Москва
  • Возраст: 28 лет
  • Любимые поэты: Тарковский, Цветаева, Гумилев

    • Всё тебе не хватает чего-то,


    всё меняешь за городом город.


    И работа тебе – не работа,


    да и повод, как будто не повод...


    Эта женщина рядом с тобою –


    есть красивее, кто бы спорил...


    Да и то, что зовётся судьбою


    лучше было бы встретить у моря.


    И понять – нет любви безответной,


    потому что любовь – есть служенье,


    и что только движенье бессмертно,


    потому что рождает движенье...


    Оглянись на себя не во гневе –


    в этом городе ты ещё не был.


    И расти, как растут деревья:


    одновременно в землю и в небо.


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

