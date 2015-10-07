Живые поэты: Иван Веревкин

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Клин Возраст: 18 лет Любимые поэты: Александр Васильев, Иосиф Бродский, Поэт без усов

Минус и плюс, отторгнутые друг другом.

Новые повести пишутся с ноября.

Все как всегда. Постоянно иду по кругу:

раньше терялся сам,

сейчас потерял тебя.

Иллюзии кончены. Счастье осталось здесь,

дальше уж каждый сам

крутится и юлит.

"Я ничего не скрыл. я пред тобою весь".

Скоро февраль, а значит – переболит.

Значит теперь одни.

Значит теперь закат.

Небо свинцовой гордостью манит меня к себе.

Это случилось. и каждый здесь виноват.

Выход один – смирение и побег

от себя, поиск иных людей,

вера в простой исход нашего бытия.

Уходим отсюда и оставляем глядеть

прохожих на умирающее "ты и я".

Авторские орфография и пунктуация сохранены