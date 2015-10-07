Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября 2015, 21:12

Культура

Живые поэты: Иван Веревкин

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Клин
  • Возраст: 18 лет
  • Любимые поэты: Александр Васильев, Иосиф Бродский, Поэт без усов

    • Минус и плюс, отторгнутые друг другом.
    Новые повести пишутся с ноября.
    Все как всегда. Постоянно иду по кругу:
    раньше терялся сам,
    сейчас потерял тебя.

    Иллюзии кончены. Счастье осталось здесь,
    дальше уж каждый сам
    крутится и юлит.
    "Я ничего не скрыл. я пред тобою весь".
    Скоро февраль, а значит – переболит.

    Значит теперь одни.
    Значит теперь закат.
    Небо свинцовой гордостью манит меня к себе.
    Это случилось. и каждый здесь виноват.
    Выход один – смирение и побег

    от себя, поиск иных людей,
    вера в простой исход нашего бытия.

    Уходим отсюда и оставляем глядеть
    прохожих на умирающее "ты и я".

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика