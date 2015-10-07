Живые поэты: Иван Веревкин

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Минус и плюс, отторгнутые друг другом.
Новые повести пишутся с ноября.
Все как всегда. Постоянно иду по кругу:
раньше терялся сам,
сейчас потерял тебя.
Иллюзии кончены. Счастье осталось здесь,
дальше уж каждый сам
крутится и юлит.
"Я ничего не скрыл. я пред тобою весь".
Скоро февраль, а значит – переболит.
Значит теперь одни.
Значит теперь закат.
Небо свинцовой гордостью манит меня к себе.
Это случилось. и каждый здесь виноват.
Выход один – смирение и побег
от себя, поиск иных людей,
вера в простой исход нашего бытия.
Уходим отсюда и оставляем глядеть
прохожих на умирающее "ты и я".
Авторские орфография и пунктуация сохранены
Как поучаствовать в проекте
Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому: