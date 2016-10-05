Роман Петра Алешковского вошел в шорт-лист "Русского букера"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Литературная премия "Русский Букер" представила шорт-лист этого года. Финалистами стали Петр Алешковский ("Крепость"), Сухбат Афлатуни ("Поклонение волхвов"), Сергей Лебедев ("Люди августа"), Александр Мелихов ("И нет им воздаяния"), Борис Минаев ("Мягкая ткань: Батист. Сукно") и Леонид Юзефович ("Зимняя дорога"). Об этом сообщают организаторы премии.

Премия "Русский Букер" основана в 1991 году как первая негосударственная премия в современной России. Присуждается ежегодно за лучший роман года на русском языке, имеет репутацию самой престижной литературной премии страны. Ее цель – привлечь внимание читающей публики к серьезной прозе, обеспечить коммерческий успех книг, утверждающих традиционную для русской литературы гуманистическую систему ценностей. Первое вручение состоялось в 1992 году.

В этом году в состав жюри вошли четыре представителя литературной сферы: прозаик, критик Алиса Ганиева (финалистка "Букера" прошлого года), критик, филолог, поэт Владимир Козлов, директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки, вице-президент Российской библиотечной ассоциации Светлана Тарасова и филолог, профессор РГГУ Давид Фельдман. Им предстоит назвать имя победителя, который получит денежный приз, а также грант на издание в Великобритании на английском языке.

Итоги будут подведены 1 декабря.