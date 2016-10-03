Письмо юного Чехова ушло с молотка за 3,6 миллиона рублей

Фото: anton-chehov.info

Послание 23-летнего Антона Чехова, которое он написал за год до выхода своей первой книги, ушло с молотка за 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аукционного дома "Литфонд".

Это письмо было адресовано писателем другу семьи Гавриилу Кравцову. В нем автор упоминает несколько псевдонимов, которыми он впоследствии пользовался.

Стартовая цена письма составляла 2,1 миллиона рублей. Помимо этого послания участников аукциона заинтересовала первая книга Чехова "Сказки Мельпомены. Шесть рассказов", изданная под псевдонимом А. Чехонте в 1884 году. Она ушла с молотка за 1,8 миллиона рублей при начальной цене в 600 тысяч. Также коллекционеры приобрели несколько прижизненных изданий Чехова с его автографами.

Выходившее в издательстве Маркса в 1899-1901 годах десятитомное прижизненное собрание сочинений Чехова, а также дополнительные тома, изданные после смерти писателя (два из пяти), были проданы за 3,5 миллиона рублей при стартовой цене в 1,7 миллиона рублей.