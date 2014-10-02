К середине ноября обновят 100 библиотечных вывесок

Фото: ТАСС / Неменов Александр

До середины ноября в ста библиотеках столицы установят новые вывески. Уже сейчас обновлены вывески 30 учреждений.

"Каждый день мы по три-четыре вывески обновляем. До конца года, а скорее всего, даже до середины ноября, мы планируем установить сто вывесок нового бренда библиотек", - рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Московского городского библиотечного центра.

Ранее M24.ru сообщало, что все московские библиотеки оформят в едином фирменном стиле. В частности, в учреждениях появятся отличительные вывески, а также системы внешней и внутренней навигации. Сотрудников библиотек оденут в униформу.

Фирменный стиль был разработан креативным агентством Saatchi & Saatchi Russia. Предполагается, что, сделав библиотеки города единым пространством, ребрендинг не позволит им потерять свою индивидуальность. Каждое учреждение сохранит собственные уникальные особенности, но будет модернизировано в рамках новой концепции. Главной эмблемой обновленных библиотек станет черно-белая книжная закладка.

"Основная идея в том, чтобы библиотеки стали узнаваемы. Поэтому начинаем именно с вывесок, а не с внутренней навигации. Чтобы человек, в каком бы районе Москвы он ни оказался, видя библиотеку, понимал, что это единая культурная сеть", - отметили в Московском городском библиотечном центре.

Как меняются столичные библиотеки

Чтобы привлечь горожан в библиотеки, власти также планируют превратить их в "городские гостиные", где будут проходить лекции и встречи. По словам руководителя департамента культуры Москвы Сергея Капкова, библиотека станет местом, "где люди встречаются, общаются, где есть возможность почитать книгу, посидеть за компьютером".

Уже модернизированы библиотека имени Достоевского и "Проспект". Только за неделю работы в последнюю записались 400 человек, а в библиотеку имени Достоевского - 2 тысячи. До конца этого года в столице планируют открыть еще пять модернизированных библиотек.

Отметим, что сейчас в московских библиотеках начинают также внедрять автоматическую систему выдачи литературы - для этого на книги наносят RFID-метки. Они представляют собой наклейку размером 55×85 миллиметров. Метки имеют код, по которому библиотечная система отличает одну книгу от другой.

Кроме того, в Москве может появиться библиотека, полностью состоящая из электронных книг. Столица может частично позаимствовать опыт США, где в 2013 году открылась первая в мире публичная библиотека без книг, но с ридерами, куда можно скачать электронную литературу.

Также в следующем году, который будет в Москве Годом литературы, на улицах и в парках могут появиться QR-коды для скачивания книг.