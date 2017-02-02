"Москва онлайн" покажет, как актер Владимир Аблогин читает поэму "Мцыри"

10 февраля исполняется 180 лет со дня гибели Александра Пушкина. Накануне в Доме-музее М.Ю. Лермонтова откроется выставка "Невольник чести...", связанная с той же круглой датой и посвященная стихотворению "Смерть поэта". В музее выступит актер Владимир Аблогин, сыгравший главную роль в биографическом фильме "Лермонтов" (2014). Он прочтет поэму "Мцыри". А музыканты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского порадуют гостей выставки лучшими образцами академической музыки.

Смотрите прямую трансляцию на портале "Москва онлайн" 9 февраля в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

