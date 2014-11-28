Количество жертв лихорадки Эбола приблизилось к 7 тысячам человек

Фото: ТАСС/Владимир Зинин

Количество жертв от вируса лихорадки Эбола во всем мире приблизилось к 7 тысячам человек. Эти цифры включают в себя как подтвержденные случаи гибели от вируса Эболы, так и случаи, в которых наличие Эболы подтвердить не удалось, сообщает МИА "Россия сегодня".

Практически все погибшие - жители Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне, где эпидемия Эболы свирепствует на протяжении нескольких месяцев.

Эпидемия Эболы началась в Западной Африке минувшим летом. По имеющимся данным, первой жертвой болезни стал двухлетний мальчик из Гвинеи, который съел мясо летучей мыши. Примерно через две недели эпидемия началась в Либерии и Сьерра-Леоне.

В России не было зафиксировано ни одного случая заболевания Эболой. Исследование на вирус Эбола провели у 22 человек. Ни в одном случае результат не был положительным.