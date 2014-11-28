Форма поиска по сайту

28 ноября 2014, 23:56

Наука

Количество жертв лихорадки Эбола приблизилось к 7 тысячам человек

Фото: ТАСС/Владимир Зинин

Количество жертв от вируса лихорадки Эбола во всем мире приблизилось к 7 тысячам человек. Эти цифры включают в себя как подтвержденные случаи гибели от вируса Эболы, так и случаи, в которых наличие Эболы подтвердить не удалось, сообщает МИА "Россия сегодня".

Практически все погибшие - жители Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне, где эпидемия Эболы свирепствует на протяжении нескольких месяцев.

Эпидемия Эболы началась в Западной Африке минувшим летом. По имеющимся данным, первой жертвой болезни стал двухлетний мальчик из Гвинеи, который съел мясо летучей мыши. Примерно через две недели эпидемия началась в Либерии и Сьерра-Леоне.

В России не было зафиксировано ни одного случая заболевания Эболой. Исследование на вирус Эбола провели у 22 человек. Ни в одном случае результат не был положительным.

Лихорадка Эбола

Лихорадка Эбола - острое вирусное заболевание с уровнем смертности до 90%. Болезнь начинается с сильной слабости, головной боли, ангины, болей в мышцах, животе, диареи. После чего появляются сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки обезвоживания.

Передача инфекции происходит при прямом контакте с кровью, жидкостями тела и тканями зараженных, а также при укусах комаров. Отметим, что воздушно-капельным путем она не передается. Для защиты от заболевания рекомендуется использовать средства от укусов комаров, не оставлять открытых участков на теле, закрывать сетками окна и двери в домах.

лихорадка Эбола жизнь в мире

