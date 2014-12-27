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Москва 24

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27 декабря 2014, 21:16

Город не будет сокращать социальные льготы и выплаты - мэр

льготы социальные выплаты

Фото: M24.ru

Власти Москвы не сокращают объемы социальных выплат, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сообщил Сергей Собянин в интервью программе "Постскриптум" телеканала "ТВ-Центр".

"Мы не сокращаем ни пособия, ни льготы, ни социальные выплаты, но мы понимаем, что ситуация напрягается, и за счет инфляции, за счет удорожания и квартирной платы, и роста цен ситуация у ряда групп населения не улучшается, а, возможно, ухудшается, даже несмотря на рост пенсий", - отметил Собянин.

Мэр пояснил, что город периодически проводит адресное обследование целых групп населения, чтобы оказать дополнительную помощь именно тем, кто в ней нуждается.

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"Проводим уже адресную поддержку этих людей. Мы выписываем, что необходимо им, в плане приобретения, может быть, техники, или лечения, или реабилитации, проводим уже адресную настройку своей социальной помощи. И мне кажется, это самый эффективный и верный путь", - подчеркнул он.

Ранее заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что социальное обеспечение старшего поколения остается приоритетным направлением работы для властей Москвы.

"Какие бы ни были финансовые решения города, в первую очередь они направлены на решение социальных программ. Забота о ветеранах - самое главное", - отметил Бирюков.

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