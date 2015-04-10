Химчисткам могут предоставить налоговые льготы – Решетников

Фото: ТАСС/Валерий Матицын
Столичные власти могут предоставить налоговые льготы отдельно стоящим химчисткам, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента экономической политики и развития Максима Решетникова.
"На заседании антикризисной комиссии Москвы заммэра Наталья Сергунина предложила рассмотреть этот вопрос, так как у города уже есть определенный опыт по предоставлению налоговых льгот для предприятий гостиничного комплекса", – сказал чиновник.
Ранее президент группы компаний "Диана" (сеть химчисток) Дмитрий Несветов сообщил о росте платежей, связанных с кадастровой оценкой земли. Предприниматель попросил власти поддержать бизнесменов этой сферы и предоставить понижающие коэффициенты по стоимости аренды.
По примерным подсчетам, в столичном регионе есть около 2 тысяч химчисток.
Отметим, что 8 апреля Сергей Собянин подписал закон, предусматривающий налоговые льготы на имущество организаций для гостиниц.
Кроме того, Мосгордума приняла закон о налоговых льготах на имущество для гостиниц. "Льготой смогут воспользоваться гостиницы, расположенные в зданиях, включенных в перечень облагаемых налогом от кадастровой стоимости, и подтвердившие свою классификацию", – подчеркнула замруководителя департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Ссылки по теме
- Сергей Собянин подписал закон о налоговых льготах для гостиниц
- Мосгордума приняла закон о налоговых льготах для гостиниц
- Более 20 гостиниц могут получить налоговые льготы на имущество в этом году
Льгота будет действовать на протяжении пяти лет, с 1 января 2015 года до 1 января 2020 года. При этом налогом на имущество не будет облагаться минимальная площадь номерного фонда гостиницы, умноженная на коэффициент два.
По словам мэра, власти договорились с гостиничным бизнесом и выработали решение, по которому из налогообложения по кадастровой стоимости исключается весь гостиничный номерной фонд.
"Даем еще дополнительный коэффициент, потому что не только площадь гостиничного номера должна быть учтена, но и коридоры, лестницы и так далее, то есть та инфраструктура, которая непосредственно работает на гостиничный фонд", – добавил Собянин.